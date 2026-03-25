Залетів з повітряного простору РФ: дрон вдарив по електростанції в Естонії

Безпілотник, ймовірно збитий з курсу, врізався у трубу станції. Влада не виключає повторення таких випадків.

У ніч на 25 березня безпілотник, що залетів із повітряного простору Росії, врізався в димову трубу електростанції в Аувере. Інцидент стався о 03:43. За даними правоохоронців, ніхто не постраждав, передає ERR.

Як повідомили в органах безпеки, безпілотник, імовірно, збився з курсу і не мав ціллю територію Естонія.

"Наразі проводяться первинні слідчі дії, точні обставини встановлює розслідування", – заявила генеральна прокурорка Астрід Асі.

На місці працюють сапери, справу веде Департамент поліції безпеки Естонії під процесуальним керівництвом прокуратури.

Наслідки для енергосистеми

За попередніми оцінками компанії Enefit Power, сама електростанція не зазнала серйозних пошкоджень, і інцидент не вплине на енергопостачання країни.

Глава поліції безпеки Марго Паллосон заявив, що подібні випадки можуть повторюватися:

"Це наслідки повномасштабної війни Росії. Такі інциденти, ймовірно, не будуть поодинокими".

Естонія в центрі уваги

За даними Bild, вже кілька тижнів російські соціальні медіа пропагують ідею проголошення "Народної республіки Нарва" - прикордонного міста на сході Естонії, де 90% населення є російськомовні.

Генерал-майор та заступник голови СБУ в 2014-2015 роках Віктор Ягун зауважив, що Естонія – єдина країна Євросоюзу, яка не підписала з Росією договір про кордони. Такого ж договору не має й Україна.

Вас також можуть зацікавити новини: