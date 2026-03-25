Трамп обіцяє угоду, поки Пентагон розглядає атаку еліти армії США на Іран, – Reuters

Це відбувається на тлі заяв Трампа про можливі переговори з Тегераном для припинення війни.

Очікується, що Пентагон направить тисячі солдатів з елітної 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США на Близький Схід. Це доповнить масштабне нарощування військової потужності США, навіть у той час, коли президент США Дональд Трамп говорить про можливу угоду з Тегераном для припинення війни.

Адміністрація Трампа розглядає цей крок, який розширить можливості, включаючи розгортання сил навіть на іранській території. Така ескалація може значно підвищити ставки в конфлікті, який триває вже четвертий тиждень і потряс світові ринки, пише Reuters.

Офіційні особи, які виступали на умовах анонімності, не уточнили, куди саме на Близький Схід направляться війська і коли вони прибудуть у регіон. Солдати дислоковані у Форт-Брегг, Північна Кароліна. Американські військові переадресували питання до Білого дому, який заявив, що всі оголошення про розгортання військ надходитимуть від Пентагону.

"Як ми вже говорили, у президента Трампа завжди є всі військові варіанти в його розпорядженні", – підкреслила представниця Білого дому Анна Келлі. Жодного рішення про відправку військ безпосередньо до самого Ірану прийнято не було, пояснив ЗМІ одне з джерел, але вони будуть нарощувати потенціал для можливих майбутніх операцій у регіоні. Одне з джерел повідомило, що Пентагон має намір відправити від 3 000 до 4 000 солдатів. Розгортання солдатів відбувається після повідомлення про рішення США відправити тисячі морських піхотинців і моряків на борту USS Boxer – десантного корабля – разом з експедиційним загоном морської піхоти та супроводжуючими військовими кораблями на Близький Схід.

До відправлення додаткових сил у регіон там перебувало 50 000 військовослужбовців США. Новини про підкріплення з'явилися всього через день після того, як Трамп відклав погрози розбомбити іранські електростанції, заявивши, що були проведені "продуктивні" переговори з Іраном.

Однак Іран заперечує факт проведення будь-яких переговорів.

Повідомляється, що загинуло вже тринадцять американських військовослужбовців, 290 отримали поранення.

Трамп зважує наступні кроки

Джерела раніше повідомляли, що військові США розглядають варіанти у війні з Іраном, включаючи забезпечення безпеки Ормузької протоки, потенційно шляхом розгортання сил США на береговій лінії Ірану.

Адміністрація Трампа також обговорювала варіанти відправки сухопутних військ на іранський острів Харг – центр, через який проходить 90% експорту іранської нафти, повідомляло Reuters.

82-га повітряно-десантна дивізія, яка може бути розгорнута протягом 18 годин після отримання наказу, спеціалізується на проведенні парашутно-десантних штурмів.

Будь-яке використання наземних військ США – навіть для обмеженої місії – може спричинити значні політичні ризики для Трампа, з огляду на низьку громадську підтримку американців іранської кампанії та власні передвиборчі обіцянки Трампа уникати втягування США в нові конфлікти на Близькому Сході.

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп поспішає завершити війну з Іраном і не тому, що перемагає. США підготували план із 15 пунктів, покликаний допомогти завершити війну з Іраном, але це лише підкреслює зростаючу нагальність у адміністрації президента США.

Трамп же заявляє, що США виграли цю війну. "Вони (Іран - УНІАН) хочуть укласти угоду - а хто б не хотів? Практично все, що у них було, зникло", - підкреслив американський лідер.

