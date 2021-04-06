Приватні компанії пропонували всім охочим купити дозу російської вакцини, але уряд заборонив це робити.

У Кенії приватна вакцинація від COVID-19 за допомогою російської вакцини "Спутник V" припинилася. Оскільки уряд країни заборонив компаніям купувати й поширювати препарат з Росії.

"Нам довелося зупинити продажі вакцини через директиву уряду", - сказав Bloomberg директор і власник компаній Harley’s Ltd і Unisel Pharma Ltd Рупен Гарія.

Читайте такожPolitico: Росія нав'язує країнам вакцину "Спутник V" через пропагандуУ березні його фірми отримали ліцензію від Ради з питань медикаментів і отрут Кенії на дистрибуцію "Спутник V" в африканській країні. Вони імпортували 75 тисяч доз. До урядової заборони кенійцям пропонували щеплення за ціною 70 доларів за дозу, що підтвердила одна з клінік в Найробі.

"Логістика зберігання вакцини дуже дорога", - сказав Гарія.

Секретар з охорони здоров'я Кенії Мутахі Кагве сказав, що імпорт й дистрибуція вакцин приватними компаніями відновиться, щойно уряд буде "впевнений у більшій прозорості й відповідальності всього процесу".

Єдина вакцина, яка зараз доступна в Кенії - це препарат, розроблений AstraZeneca, який продається під маркою Covishield. Минулого місяця країна отримала 1,12 мільйона доз, які будуть використані для імунізації медиків й старших людей. Близько 283 тисяч кенійців вже були вакциновані.

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Переклад: Лесь Димань