Також нові правила кваліфікують будь-які підбурювання до дій, що "порушують громадський порядок", як злочини.

Влада Куби запровадила нові правила використання інтернету та соціальних мереж.

Постанови були опубліковані після найбільших за останні десятиліття антиурядових протестів, що охопили керований комуністами острів, пише BBC.

Зокрема, жителі використовували соціальні мережі, щоб ділитися відеозаписами демонстрацій і мобілізувати прихильників.

У протестів, що почалися в невеликому містечку Сан-Антоніо-де-лос-Баньос, не було одного офіційного організатора, проте, судячи з усього, людей скликали через онлайн-спільноти.

Читайте такожТисячі кубинців вийшли на антиурядові протести - президент звинувачує у всьому США (фото, відео)Коли пряма трансляція на Facebook учасників імпровізованого маршу в Сан-Антоніо стала вірусною, хвиля протестів швидко поширилася країною.

Тепер же нові правила кваліфікують будь-які підбурювання до дій, що "порушують громадський порядок", як злочини.

Окрім того, інтернет-провайдерам наказано відключати доступ до мережі користувачам, які "поширюють фейкові новини або завдають шкоди іміджу держави".

Доступ до мобільного інтернету на Кубі з'явився лише у грудні 2018 року, проте дав кубинцям можливість отримувати новини з різних джерел - не тільки контрольованих державою.

При цьому телекомунікаційна мережа країни досі залишається під контролем держави. Після протестів користувачі вже виявляли, що не можуть зайти на Facebook, у WhatsApp, Instagram або Telegram.

Кубинська влада стверджує, що нові укази спрямовані на захист кубинців від кіберзлочинів, захист їх особистих даних і водночас на захист чиновників, оскільки, за новими правилами, "ніхто не може очорнити чиновника або революційний процес" у країні.

Водночас у правозахисній організації Human Rights Watch нові правила називали спробою посилити контроль уряду над інтернет-простором.

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Автор: Катерина Комолова