Як приклади такого втручання Суарес навів вбивство глави "Аль-Каїди" Усама бен Ладена в Пакистані і бомбардування Югославії.

Мер Майамі Френсіс Суарес запропонував федеральній владі здійснити військову інтервенцію на Кубі.

Як приклади такого втручання Суарес навів вбивство глави "Аль-Каїди" Усама бен Ладена в Пакистані і бомбардування Югославії. Він запропонував розглянути можливість завдання авіаударів по острову.

"Моя пропозиція полягає в тому, що цей варіант слід вивчити, не можна просто відкидати його", - відповів Суарес на питання Fox News про те, чи пропонує він завдати авіаударів, передає kommersant. "Потрібно обговорити і розглянути це як потенційний варіант на додаток до безлічі інших опцій", - додав він.

"США були залучені в безліч речей по всьому світу, складно бачити, як щось відбувається в 90 милях звідси (близько 150 кілометрів - ред.) без будь-якого реального втручання США", - сказав він.

На питання, куди б могли бути спрямовані американські авіуадари, мер Майамі підкреслив, що не закликає до певних дій, передає РБК-Україна.

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Протести на Кубі

На Кубі в неділю, 11 липня, на акції вийшли тисячі людей. Вони вимагали демократії, кардинальних соціально-економічних реформ і більш активної боротьби з коронавірусом. Подібних за масштабами маніфестацій на острові не було майже 30 років. Відомо про загибель однієї людини.

Президент США Джо Байден на тлі протестів висловив солідарність з "кубинським народом і його рішучим закликом до свободи і позбавлення від трагічної хватки пандемії, десятиліть репресій і економічних тягот". Білий дім має намір скорегувати політику щодо Куби.

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Автор: Ірина Погоріла