Коментуючи таку інформацію глава МЗС РФ відразу ж вдався до погроз.

Заяви деяких "неназваних офіційних осіб" з Пентагону про завдання "удару, що обезголовить" Кремль свідчать про загрозу фізичного усунення президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю пропагандистському інформагентству ТАСС. Так він зазначив, що дехто у Вашингтоні виношував плани фізичного усунення російського президента.

"Якщо такі ідеї насправді кимось виношуються, цей хтось має дуже добре подумати про можливі наслідки таких планів", - відразу пригрозив Лавров.

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Лавров не уточнив джерело цієї інформації, але скоріш за все він вирішив прокоментувати статтю Newsweek, яка вийшла 29 вересня, в якій описувалися можливі варіанти дій світової спільноти у відповідь на ядерні погрози Кремля.

Варто зазначити, що офіційні представники американської адміністрації, зокрема особисто президент Джо Байден, не раз говорили, що не прагнуть повалення режиму Путіна, незважаючи на глибоке незадоволення його діями.

Ядерний шантаж Путіна

21 вересня російський президент Володимир Путін вдався до ядерного шантажу. Він заявив, що "щодо Росії ведеться ядерний шантаж". Він пригрозив, що в разі загроз для територіальної цілісності Росія "використає всі наявні засоби, це не блеф". Український президент Володимир Зеленський заявив, що це тільки перші кроки ядерного шантажу Путіна і також не вважав що це блеф.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявляв, що не бачить "нічого, що змусило б повірити, що Путін прийняв рішення" застосувати ядерну зброю.

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