Ліндсі Грем вважає, що допомога маж зберігатися до кінця війни.

США варто якомога швидше відновити військову допомогу Україні і зберігати її до припинення бойових дій. Бо падіння України матиме гірші наслідки, ніж падіння прозахідного уряду в Афганістані в 2021 році. Про це в інтерв’ю Fox News заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Політик висловив стурбованість через зупинку поставок американської зброї та розвідувальних даних в Україну після сварки Зеленського з Трампом.

"Якщо ми вимкнемо Україну, це буде гірше, ніж Афганістан. Я не думаю, що президент Трамп має бажання це робити. Поки ми не припинимо вогонь, я б дав Україні те, що їй потрібно в плані розвідки та озброєння для самозахисту", - заявив Грем.

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Разом з тим сенатор заявив, що наступного тижня будуть представлені додаткові санкції проти російської банківської системи та енергетичного сектору, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів.

"Однак без надання Україні необхідного озброєння ці переговори не матимуть сенсу. Не можна допомогти у вирішенні конфлікту, якщо не забезпечити Україну розвідданими й ресурсами для оборони, поки тривають бойові дії. Сподіваюся, що наступного тижня ми отримаємо чітке бачення з боку України щодо того, яким має бути завершення війни, і почнемо працювати над її припиненням", – заявив Грем.

Зупинка американської допомоги Україні

Як писав УНІАН, цього тижня США зупинили надання Україні усієї військової допомоги включно з наданням розвідувальної інформації. Перед тим Трамп заявив, що Україна не хоче закінчувати війну, бо почувається сильною завдяки американській допомозі.

Піхніше Трампа заявив, що США можуть повністю самоусунутися від російсько-української війни, якщо Київ не продемонструє прагнення до миру.

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