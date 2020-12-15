Меркель очікує повернення Німеччини до нормального життя після вакцинації населення від коронавірусу.

У Німеччині ситуація з коронавірусом може стабілізуватися не раніше осені 2021. Тоді ж країна, ймовірно, зможе повернутися до "нормального життя".

Читайте такожУ Німеччині хочуть послабити карантинні обмеження на Новий рік і РіздвоПро це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає ТСН з посиланням на Spiegel. За її словами, такі прогнози виправдаються в разі вакцинації населення від коронавірусу. Але Меркель попередила, що прийдешня зима для німців "буде складною".

"Якщо у нас все вийде з вакциною, то у нас буде велика надія, що до осіннього семестру (1 жовтня. - ред.) — у нас буде більш нормальна ситуація, але зима буде складною", - сказала вона.

Локдаун в Німеччині

Про введення карантину в Німеччині повідомила напередодні канцлер країни Ангела Меркель. Так, під час святкування Нового року (31 грудня та 1 січня) будуть заборонені збори. Людям також рекомендували відмовитися від запуску феєрверків.

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що це буде найсуворіший за всю історію країни карантин. За його словами, щоб побороти COVID-19 минулих обмежень не вистачало.

У Європі на Різдво і Новий Рік діятиме більш жорсткий карантин.

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Автор: УНІАН