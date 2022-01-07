Попутно він розкритикував автокефалію Православної церкви України і заявив, що подібне хотіли зробити і в Білорусі в 2020 році.

Олександр Лукашенко заявив, що взяв більш жорсткий курс на збереження суверенітету і незалежності і зміцнення зв'язків з братніми державами, серед яких РФ, Казахстан і Україна. Причому Україну, на думку Лукашенко, потрібно повернути "в лоно нашої справжньої віри".

Відвідуючи храм у Мінську, він заявив, що таким державам, як Білорусь, поодинці буде важко вижити, передає БЕЛТА.

"Тому я і взяв більш жорсткий курс на те, щоб зберегти наш суверенітет і незалежність, щоб ми були державою. Але були в тісній зв'язці з нашими найближчими друзями і братами, - сказав Лукашенко. - Хто це? Це Росія. Це Казахстан. Це Україна".

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При цьому Лукашенко вважає, що "там народ знедолений до крайності" і "треба зробити все, щоб повернути Україну в лоно нашої справжньої віри". Попутно він розкритикував автокефалію Православної церкви України (ПЦУ) і заявив, що подібне хотіли зробити і в Білорусі в 2020 році.

Нагадаємо, 3 роки тому Вселенський Патріарх Варфоломій вручив тоді ще новообраному Митрополиту Епіфанію томос, задекларувавши створення ПЦУ. За ці 3 роки ПЦУ визнала третя частина православного світу. У відповідь на це Священний синод Російської Православної церкви (РПЦ) в односторонньому порядку розірвав євхаристійне спілкування з Константинопольською православною церквою.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня Олександр Лукашенко звернувся до протестувальників у Казахстані із закликом вибачитися перед військовими і сісти за стіл переговорів з президентом країни Касим-Жомартом Токаєвим.