КДБ намагався залякувати та шантажувати військових, але це нічого не дало.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко збирався у грудні 2022 року віддати наказ про початок вторгнення в Україну.

В ефірі "Еспресо" представник Об'єднаного перехідного Кабінету з оборони та нацбезпеки Демократичної Білорусі та засновник білоруської десантно-штурмової групи у складі ЗСУ Валерій Сахащик заявив, що армія відмовилась вести бойові дії на території України.

"Станом на кінець грудня, всі боєздатні з'єднання білоруської армії перебували на кордоні. Військовослужбовці почали рух знизу, почали ставити велику кількість питань командуванню, чому вони повинні йти в Україну, чого це раптом український народ став нашим ворогом. Міноборони спробувало залякати військових - нічого не вийшло. Органи КДБ майже в повному складі майже тиждень провели у військах, шантажували, лякали, говорили з військовими - нічого це не дало. Доповіли вищому керівництву, що білоруська армія не готова до ведення бойових дій в Україні, тому наказ не був відданий", - розповів він.

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Війна в Україні - роль Білорусі

Як відомо, Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає ворогу. Зокрема, Мінськ давав росіянам територію для нападу на Україну та повітряний простір для ракетних атак.

Нещодавно стало відомо, що керівництво Білорусі обмежило військову співпрацю з Росією через невдачі, яких окупаційні війська РФ зазнали на сході та півдні України.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу остаточно "натиснув" на Білорусь й в рамках свого візиту до Мінська 25 травня підписав документи, що визначають порядок зберігання російської ядерної зброї в РБ. Шойгу під час зустрічі наголосив, що рішення про застосування та контроль ядерної зброї залишатиметься за Росією.

За даними опозиції, білоруський уряд також міг брати участь у депортації дітей з окупованих Росією територій України.

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