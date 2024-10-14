Постійне втручання людини робить появу нових патогенів більш вірогідною.

Людство не готове до наступної пандемії - незважаючи на все, що ми дізналися про Covid. Про це у своєму щорічному звіті повідомляє Рада з моніторингу глобальної готовності, інформує The Telegraph.

Експерти установи, зокрема, закликають вжити термінових заходів щодо підвищення готовності до ймовірного нового масштабного спалаху захворюваності.

Зазначається, що багато особливостей сучасного світу – від урбанізації та інтенсивного розвитку сільського господарства до нерівності та появи штучного інтелекту – підвищують ризик нової пандемії.

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"Це попередження надійшло в той момент, коли світ, здавалося б, лише на волоску від іншого випробування глобальної готовності – пташиний грип H5N1 продовжує передаватись від інфікованої великої рогатої худоби та птиці до людей у ​​Сполучених Штатах, а новий варіант віспи з потенціалом пандемії швидко поширюється. в Центральній Африці", - пише ЗМІ.

Експерти нагадують, що у Руанді внаслідок вірусу Марбурга - "двоюрідного брата Еболи" з летальним результатом до 88 відсотків - вже загинули більше десяти людей:

"Зміна моделей життя та постійне втручання людської діяльності в природне середовище змінюють глобальний ландшафт ризиків і роблять появу нових патогенів більш вірогідною".

Автори вказують, що хоча великі наукові та технологічні успіхи були досягнуті, коли країни об’єдналися для боротьби з Covid-19, сьогодні ймовірність виникнення епідемій ще більша – "епідемій, до яких світ погано підготовлений".

"Людство краще, ніж будь-коли, здатне стримувати спалахи у джерелі; він має кращі медичні заходи, які можуть знизити захворюваність і смертність, і краще організований для реагування через міжнародні рамки, такі як Міжнародні медико-санітарні правила. Незважаючи на ці покращення, внесені після пандемії Covid-19, існує велика ймовірність того, що наступна пандемія знову застане світ дрімаючим без планів готовності, готових до реалізації з першого дня", - попереджають в установі.

Загроза нової пандемії

Нещодавно в Африці було зафіксовано спалах смертельного вірусу. Так, у Руанді було зафіксовано дев'ять смертей в результаті першого спалаху вірусу Марбург і підтверджено, що 18 пацієнтів перебувають в ізоляції.

Більшість загиблих - працівники охорони здоров'я із відділення інтенсивної терапії у столиці країни Кігалі. Аби зупинити поширення вірусу, влада Руанди обмежила до півсотні кількість людей, які можуть брати участь у похороні.

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