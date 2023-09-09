Ці кошти мають бути спрямовані на відновлення України, підкреслив посол.

Директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), Посол Майкл Макфол, який разом із керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком очолює Міжнародну робочу групу щодо санкцій проти Росії, наголошує на тому, що заблоковані різними країнами світу активи Росії в жодному разі не можуть бути повернуті державі-агресору.

Як повідомив Офіс глави держави, про це Макфол сказав під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, на якій обговорювалась діяльність санкційної міжнародної робочої групи.

До зустрічі в режимі відеоконференції долучилися експерти Міжнародної робочої групи.

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Макфол відзначив важливість позбавлення російського режиму коштів, які витрачаються на ведення агресивної війни проти України. Зокрема, він акцентував на тому, що заблоковані активи Росії в жодному разі не можуть бути повернуті державі-агресору, а мають бути спрямовані на відновлення України. Посол наголосив, що кожна російська компанія й фізична особа, яка працює в країні-агресорі, має відчути на собі наслідки запроваджених санкцій.

"Ми маємо певні результати, яких нам вдалося досягти. Але ми маємо продовжувати свою роботу", – наголосив Макфол.

Глава держави подякував Макфолу та всій команді робочої групи, яка демонструє реальні напрацювання у сфері санкційної політики стосовно країни-агресора, та закликав продовжувати свою діяльність, щоб спільно з іноземними партнерами посилювати санкційний тиск на Росію у різних сферах.

Глава держави наголосив на необхідності посилення санкцій стосовно енергетичного сектору Росії, а також на неприпустимості постачання до країни-агресора компонентів і запчастин, які використовуються для виробництва ракет і дронів. Крім того, важливо посилювати санкції стосовно фінансового та банківського секторів Росії.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак нагадав, що завдяки напрацюванням групи запроваджено ембарго на сиру нафту й нафтопродукти, механізм price cap на нафту, іммобілізовано понад 300 млрд дол. активів Центробанку Росії, а також запроваджено санкції проти російських пропагандистів і заборонено діяльність російськомовних ЗМІ в низці країн ЄС.

За словами Єрмака, нині Міжнародна робоча група працює над санкціями проти "Росатома", обмеженнями у сфері програмного забезпечення, запровадженням подальших енергетичних санкцій, а також дієвими обмеження для зупинення надходження в Росію мікроелектроніки.

"Таким чином, ми дуже швидко реагуємо на заклики наших військових щодо протидії нарощуванню російським ВПК випуску дронів і ракет. Загалом цей комплекс заходів спрямований на подальше обмеження країні-агресору доступу до технологій", – сказав Єрмак.

Як повідомляється, на зустрічі глава держави вручив Макфолу орден "За заслуги" ІІІ ступеня, яким його нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

Міжнародна робоча група Єрмака-Макфола та заблоковані активи Росії

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії, яку очолюють керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та екс-посол США в Росії Майкл Макфол, була створена за ініціативи президента Володимира Зеленського після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. До її складу увійшли як українські, так і міжнародні експерти. Вони напрацьовують документи, які містять рекомендації щодо впровадження санкцій проти РФ.

Наприкінці 2022 року у США ухвалили зміни до законодавства, які дозволяють передати Україні конфісковані російські активи. 4 лютого 2023 року вперше в історії була узгоджена передача конфіскованих російських активів на користь відновлення Української держави.

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