Понад 90 тисяч українців вважаються зниклими безвісти, - уповноважений

У реєстрі зниклих за особливих обставин – військові та цивільні, серед них є діти, більшість записів стосується бійців Сил оборони.

В Україні понад 90 тисяч осіб мають статус зниклих безвісти за особливих обставин. Йдеться як про військовослужбовців, так і про цивільних, серед яких є діти. Про це повідомив уповноважений з питань зниклих безвісти Артур Добросердов у відповіді на запит "Української правди".

За його словами, наразі в офіційному реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин міститься понад 90 тисяч записів. Більшість із них – військовослужбовці Сил оборони України.

Точна кількість осіб може змінюватися у міру уточнення інформації та проведення ідентифікаційних процедур.

Раніше NYT повідомляв, що загальні втрати України і Росії у війні можуть перевищити два мільйони осіб вже навесні цього року, причому близько двох третин з них припадають на російську сторону.

За даними ООН, в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії загинули понад 5000 жінок і дівчат, а ще 14000 отримали поранення. При цьому зазначається, що 2025 рік став найсмертоноснішим – а реальні цифри, ймовірно, набагато вищі.

