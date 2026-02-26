ППО Росії зможе збивати ракети НАТО: ядерний щит Європи впаде за десять років, - Politico

Москва активно зміцнює "щит" над своїм повітряним простором.

Російські системи протиповітряної та протиракетної оборони незабаром зможуть перехоплювати британську та французьку ядерну зброю, про що свідчить новий аналіз британського оборонного аналітичного центру RUSI. Повідомляється, що Росія активно зміцнює щит над своїм повітряним простором. Цей крок може поставити під сумнів здатність двох ядерних держав Європи завдати удару у відповідь по Москві в найближчі десять років.

На відміну від США, які володіють більш різноманітним ядерним арсеналом, Великобританія і Франція покладаються переважно на невелику кількість боєголовок, розміщених на морі, пише Politico. Тим часом, системи ПРО, подібні до тих, що розробляє Росія, стають все більш ефективними. У 2024 році Ізраїль і США, за наявними даними, перехопили близько 90% двох масованих іранських ракетних атак, кожна з яких включала близько 200 балістичних ракет.

У звіті RUSI зазначається: якщо такі показники перехоплення будуть досягнуті системою, що захищає Москву, то скромний британський або французький удар може не досягти наміченої мети. Автор дослідження Сідхарт Каушал попередив, що здатність завдати удару по Москві "лежить в основі довіри до незалежних ядерних сил стримування Європи". За його словами, це буде піддаватися все більш серйозним випробуванням, оскільки "розширене стримування", що забезпечується США, опиняється під тиском через Китай.

Власний стримуючий фактор - Європа обговорює автономію

В останні роки ядерний арсенал Європи перебуває під пильною увагою. Низка країн виступає за переговори про створення власного механізму стримування на додаток до американської зброї. Хоча НАТО як і раніше вважається наріжним каменем ядерного стримування, такі країни, як Франція, Німеччина і Швеція, виявляють зростаючу готовність обговорювати роль Європи на тлі побоювань щодо того, чи відбиватимуть США російську атаку.

Велика Британія досі виявляла обережність у цьому питанні, проте Кір Стармер у своїй промові на Мюнхенській конференції з безпеки згадав про "посилення ядерного співробітництва з Францією". Французькі сили стримування завжди були відокремлені від сил США і НАТО, тоді як британські сили незалежні від Вашингтона, але покладаються на американські технології.

Перспектива створення нової європейської ядерної мережі стала більш актуальною після закінчення терміну дії договору СНО-III між США і Росією. Тим часом Росія і Китай розширюють свої стратегічні арсенали, а Кремль неодноразово погрожував застосувати ядерну зброю проти України.

Раніше УНІАН повідомляв, що ще одна європейська країна не проти розмістити у себе ядерну зброю. "У нас немає такої доктрини, яка б виключала це, якщо НАТО вважатиме за необхідне відповідно до наших планів оборони розмістити, наприклад, ядерну зброю і на нашій території", – зазначив міністр цієї країни.

Крім того, ми також розповідали, що Китай таємно проводить випробування ядерної зброї нового покоління. За даними джерел, щонайменше одне секретне випробування відбулося в червні 2020 року на полігоні Лоп-Нур, незважаючи на самопроголошений мораторій на ядерні випробування з 1996 року.

