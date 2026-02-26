'У нього буде його чортів трубопровід': Politico дізнався, як ЄС домовиться з Орбаном

Лідери ЄС хочуть уникнути юридичного конфлікту з прем'єр-міністром Угорщини, який міг би зіграти на руку його передвиборчій кампанії.

Лідери Євросоюзу шукають спосіб забезпечити прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану перемогу на виборах, яка дозволила б йому відмовитися від блокування фінансування України.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на трьох дипломатів ЄС. За словами дипломатів, перемога може бути досягнута у формі обіцянки відновити Угорщині постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".

"У нього [Орбана] буде його чортів трубопровід. Історія з "Дружбою" абсолютно неправдоподібна, але йому потрібна перемога", - сказав один з дипломатів, знайомих з ходом переговорів.

Вимоги Орбана

Орбан заявив, що заблокує кредит Євросоюзу для України на суму 90 млрд євро, який має вирішальне значення для країни, що воює, а також 20-й пакет антиросійських санкцій ЄС, якщо нафта по "Дружбі" знову не почне надходити до Угорщини та Словаччини.

ЄС опинився в скрутному становищі через наближення дефіциту грошей в Україні і побоювання, що Орбан може використовувати юридичне протистояння в ході передвиборної кампанії.

"У України можуть закінчитися гроші до квітня - в тому ж місяці, коли угорці підуть на вибори", - деталізувало видання.

Що має намір робити ЄС

Погрози Орбана обурили Євросоюз, і голова Євроради Антоніу Коста попередив, що угорський лідер порушив принцип "щирої співпраці" ЄС. Видання зазначило, що це натякнуло на потенційні юридичні наслідки, які можуть прийняти форму так званої процедури за ст. 7, щоб позбавити Будапешт права голосу в Євросоюзі.

Однак четверо дипломатів і високопоставлений чиновник ЄС, які говорили з виданням на умовах анонімності, відкинули ідею юридичного вирішення проблеми затягування процесу з боку Угорщини. Натомість вони стверджували, що лідерам слід зосередитися на тиску і переконанні Будапешта відмовитися від вето.

"Час для юридичного варіанту не настав. Потрібно шукати політичне рішення", - сказав один з дипломатів, маючи на увазі можливість подачі позову проти Будапешта за блокування грошей для України.

Двоє з дипломатів заявили, що більш здійсненним способом вирішення проблеми є розробка "документа", що містить обіцянку відновити постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".

Три дипломати повідомили виданню, що юридичні кроки, які позбавили б Угорщину права голосу, не входили до числа заходів, що обговорювалися на зустрічі послів у Брюсселі цього тижня.

Натомість деякі дипломати закликали до того, щоб делегація ЄС в Україні змогла відвідати трубопровід і оглянути його, щоб спростувати заяви Орбана про те, що він насправді не пошкоджений.

"Але візит залежить від того, чи зможуть українські влади це здійснити, оскільки це об'єкт суворої охорони", - сказав представник ЄС, знайомий з ходом переговорів, додавши, що ведуться обговорення з українськими властями з приводу такого візиту.

Ситуація з нафтопроводом "Дружба"

27 січня в результаті атаки Росії на нафтопровід "Дружба" транзит нафти до Угорщини зупинився. Після цього влада Угорщини та Словаччини виступила з низкою гучних погроз Україні.

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що припинить експорт електроенергії в Україну, якщо Київ не відновить подачу нафти нафтопроводом "Дружба", який пошкодила Росія.

А глава канцелярії прем'єра Угорщини Гергей Гуяш заявляв, що уряд країни розглядає можливість припинення поставок електроенергії та газу в Україну після зупинки транзиту нафти по "Дружбі".

