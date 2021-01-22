Сам Навальний знаходиться в СІЗО, а по всій Росії затримують активістів його штабу.

У суботу, 23 січня, в Росії пройдуть акції протесту, організовані штабом опозиціонера Олексія Навального. Раніше він повернувся до Москви після лікування в Берліні і був оперативно затриманий. З якими вимогами росіяни вийдуть на вулиці та як до цього вже "готуються" силовики - читайте нижче.

Мітинги в Росії 23 Січня: де і коли

На сайті Навального вже опубліковано заклик до росіян вийти на мітинг у суботу, початок о 14:00.

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"Проти злодіїв і вбивць. Проти корупції та несправедливості. За власне майбутнє. За свободу кожного з нас. Залишитися вдома в цей день означає змиритися з тим, що лиходії і далі будуть брехати, обкрадати і вбивати. Вони ніколи не зупиняться, і чим довше ми бездіємо, тим вільніше вони будуть себе почувати і жорсткіше діяти. Відсидітися осторонь не вийде. Якщо вам здається, що зараз вас це не стосується і ви зможете прожити життя, так ніколи і не зіткнувшись з безправ'ям і несправедливістю, то це не так - влада лютуватиме з кожним днем і рано чи пізно зачепить кожного. Всі разом ми повинні цьому перешкодити", - йдеться в повідомленні.

Головна акція запланована в Москві на Пушкінській площі. У Санкт-Петербурзі-на Сенатській площі. Початок - о 14: 00. В інших містах Росії акції почнуться у цей же час.

Як "готується" влада до суботніх протестів

Напередодні була затримана прес-секретар Навального Кіра Ярмиш. Як повідомив сам опозиціонер на своїй сторінці в Facebook, ввечері до неї увірвалися в квартиру і забрали на ніч у відділення поліції.

Сама Ярмиш також нагадала про суботні протести.

"Ну все, мене залишають на ніч в камері для адміністративно затриманих. Суд буде завтра, о котрій - невідомо. 23 січня має стати легендарним", - написала вона ввечері в четвер.

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За інформацією РБК, також про своє затримання повідомив розслідувач Фонду боротьби з корупцією, очолюваного Навальним, Георгій Албуров. Він уточнив, що був затриманий на Ленінградському вокзалі Москви. До цього були затримані інші співробітники ФБК любов Соболь і Владлен Лось. Адвокат Соболь Володимир Воронін повідомив, що, зі слів співробітників правоохоронних органів, її затримали за заклики на несанкціоновані мітинги.

Уже боле 1,5 часов @alburov удерживается около здания ОВД Красносельская в холодном автозаке в нарушение требований закона pic.twitter.com/OQew351Yzu - Адвокат Валерия Аршинова (@valarshinova7) January 21, 2021

Пізніше стало відомо, що любов Соболь звільнили.

Про затримання також повідомляють активісти штабу Навального з інших регіонів РФ.

⚡⚡⚡Координатора краснодарского штаба Анастасию Панченко задержала полиция — к ней в гостиничный номер вломились полицейские и везут в ОВД. Дверь им в номер открыла сотрудница отеля. pic.twitter.com/LvOopG9jLe - Штаб Навального в Краснодаре (@teamnavalny_kd) January 21, 2021

К нашему координатору Алексею Гресько тоже пришли из полиции, предостерегают. Впрочем, мы ничего нарушать и не собираемся: 23 января мы собираемся в 14:00 мирно и безоружно, и идём шествием. pic.twitter.com/4HA2Djv5Ls - Штаб Навального в Екатеринбурге (@teamnavalny_ekb) January 21, 2021

Російська Генпрокуратура вже попередила організаторів опозиційних мітингів про їх нібито незаконність.

"У ході здійснюваного Генпрокуратурою РФ моніторингу в мережі Інтернет виявляються заклики до участі 23 січня в незаконних масових заходах, у зв'язку з чим вживаються заходи прокурорського реагування. Особам, які закликають до незаконних дій, оголошені застереження про неприпустимість порушення закону", - повідомило відомство.

За інформацією "Інтерфаксу", влада Москви має намір відхиляти всі заявки опозиціонерів на проведення мітингів через карантин. "У Москві відповідно до указу мера від 10 листопада 2020 року діє обмеження на проведення публічних заходів до закінчення пандемії. Для скасування заборони необхідний окремий розпорядчий документ", - пише ЗМІ.

Фільм про "палац Путіна": що відомо

"Фонд боротьби з корупцією" Олексія Навального наступного дня після його затримання випустив документальний фільм про величезний палац Володимира Путіна під Геленджиком.

Площа одного лише палацу становить 17 691 квадратний метр, а площа ділянки під ним - 68 гектарів.

Крім палацу, на ділянці розташований Льодовий палац висотою з п'ятиповерховий будинок, буквально заритий під землю, церква, оранжерея на 2500 квадратних метрів, амфітеатр, і 80-метровий міст через яр, що веде до чайного будиночка. У горі є спеціальний тунель, що дозволяє вийти до моря.

У Кремлі розслідування Навального щодо садиби Путіна назвали "лохотроном".

Повернення Навального до Росії: подробиці

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково«, але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

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Автор: Юрій Годован