Росіяни масово вийшли на акції протесту.

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу в понеділок обговорять "подальші кроки" у зв'язку масовими затриманнями в РФ на акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Про це в мікроблозі в Twitter написав віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

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"З тривогою стежу за розвитком подій в Росії. Я шкодую про масові затримання, непропорційне застосування сили, відключення інтернету і телефонного зв'язку", - зазначив Боррель.

"У понеділок обговоримо подальші кроки з міністрами закордонних справ ЄС", - додав він.

Протести в Росії

У суботу, 23 січня, в Росії пройшли акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, заарештованого кілька днів тому після повернення в РФ з Німеччини.

За останніми даними, в ході акцій було затримано понад 2,5 тис. осіб.

У Міністерстві закордонних справ України засудили насильство проти учасників акцій в Росії на підтримку Навального.

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Автор: Світлана Закелова