Із такими звинуваченнями до суду звернулася Південна Африка.

Міжнародний суд ООН, що базується в Гаазі, поклав на Ізраїль судове зобов’язання зробити все від нього залежне, аби запобігти актам геноциду в секторі Газа. Але вимога припинити бойові дії не висувалася, повідомляє Sky News.

Наприкінці минулого року Південна Африка, яка усіляко ухилялася від виконання міжнародного ордеру на арешт Володимира Путіна за воєнні злочини, подала до суду ООН на Ізраїль через його військову операцію в секторі Газа. Зокрема африканці звинувачують Ізраїль у порушенні Конвенції ООН про заборону геноциду, стверджучи, що ізраїльтяни "вбивають палестинців у Газі, завдаючи їм серйозних тілесних і психічних ушкоджень і створюючи умови життя, розраховані на їх фізичне знищення".

У п’ятницю, 26 січня, Суд ООН постановив, що цей позов підпадає під його юрисдикцію, і відхилив клопотання Ізраїлю про закриття справи.

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Оскільки розгляд справи по суті (за звинуваченням у геноциді) може тривати роками, Південна Африка попросила суд "у надзвичайно терміновому порядку" видати проміжний наказ, який зобов’язує Ізраїль призупинити військові операції для захисту палестинців у Газі на час розгляду справи.

Голосами 15 із 17 суддів колегії був виданий наказ про надзвичайні заходи, які охоплювали більшу частину вимог Південної Африки, за одним принциповим винятком. Суд не став вимагати негайного припинення бойових дій у Газі.

Як пише Sky News, Південна Африка, палестинці та арабські країни привітали цю ухвалу суду. А от Ізраїль був незадоволений. Так, прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху назвав це рішення "обурливим", але все ж знайшов у ньому і позитив.

"Як і кожна країна, Ізраїль має невід’ємне право захищатися. Мерзенна спроба позбавити Ізраїль цього фундаментального права є явною дискримінацією єврейської держави, і вона була справедливо відхилена", – сказав він.

Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Ґвір був значно лаконічніший. "Гаага шмаага", – написав він у своєму Твіттері після оголошення постанови суду.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС: останні новини

Як писав УНІАН, на початку січня військово-політичне керівництво Ізраїлю повідомило, що основна фаза боїв на півночі сектору Гази закінчена і тепер настала черга центру і півдня анклаву. В ізраїльській армії запевнили, що врахують досвід боїв на півночі, щоб діяти обережніше на півдні.

Також ми розповідали, що на початку грудня в ООН визнали свою нездатність вплинути на гуманітарну ситуацію в Газі. Представники ООН кажуть про "пекло на землі" в Газі та розповідають про суцільні руйнування в анклаві.

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