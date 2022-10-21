Багато чоловіків тримаються подалі від вулиць, побоюючись отримати повістку.

Протягом останніх тижнів російська столиця Москва перетворилася на місто жінок, а в ресторанах, магазинах і барбершопах чоловіків практично не зустріти – вони або вирушили на війну в Україну, або ховаються від мобілізації.

Про це повідомляє The New York Times.

Як пише видання, по п'ятницях в барбершопі Chop-Chop, який знаходиться у середмісті Москви, завжди багато людей, але напередодні останніх вихідних було зайнято лише одне з чотирьох крісел.

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"Близько половини наших клієнтів поїхали", – зауважила менеджерка закладу Ольга.

Примітно, що багато чоловіків тримаються подалі від вулиць, побоюючись отримати повістку про призов до армії. Ольга розповідає, що дорогою на роботу бачила, як на кожному з чотирьох виходів із метро перевіряли документи. Вона зазначила, що її хлопець, який працював перукарем у салоні, теж поїхав з країни.

Видання також наголошує на тому, що істотно порідшали лави столичної інтелігенції, у якої, як правило, водяться гроші та є закордонні паспорти. Деякі постійні відвідувачі ресторанів, престижних магазинів і салонів покинули Москву, ще коли почалося вторгнення в Україну. Проте багато чоловіків були або призвані до армії протягом останнього часу, або ховаються, сподіваючись уникнути призову, або виїхали за кордон.

Якщо говорити про масштаби всієї Росії, то йдеться про сотні тисяч чоловіків. Щонайменше 200 тисяч людей втекли до сусіднього Казахстану, куди росіяни можуть в'їжджати без паспорта. Десятки тисяч інших громадян РФ тікали до Грузії, Вірменії, Азербайджану, Ізраїлю, Аргентини та Західної Європи.

"Я відчуваю, що тепер ми – країна жінок. Я шукала друзів-чоловіків, аби вони допомогли мені пересунути меблі, але зрозуміла, що майже всі вони поїхали", – сказала NYT 33-річна фотографка Станіслава.

Мобілізація в Росії: останні подробиці

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тисяч осіб.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що на середину жовтня в Російській Федерації мобілізували 200 тисяч осіб для війни проти України. Наразі ворог проводить доукомплектування 107 та формування 24 регулярних і резервних полків та батальйонів загальною чисельністю близько 146 тис. осіб.

Крім того, понад мільйон громадян Російської Федерації потрапили в базу прикордонної служби РФ. Цим людям заборонений виїзд за межі країни у зв'язку з мобілізацією.

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