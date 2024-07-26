Племінниця міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова Наталія Вертинська сумує за "багатим життям" у Києві.
Про це Вертинська розповіла в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону. Зараз жінка мешкає у США, адже звідти її чоловік. Втім, перший шлюб Вертинської був із впливовим чоловіком. Сім'я жила у Києві.
"Мені дуже добре жилось у Києві. Моє життя було багатим, спокійним, безпечним, особливо в ті роки, коли я була одружена. Ми мали обіди з (третім президентом України Віктором - УНІАН) Ющенком за одним столом. Ми ходили в гості до (знаменитої гімнастки та тренерки Ірини - УНІАН) Дерюгіної", - пригадала Вертинська.
Після розлучення жінка знайшла свого майбутнього чоловіка у США та переїхала туди.
"Скажу, що еміграція - це дуже непроста справа. Це дуже важко. Думаю, що багато українців знають, як це - їхати з дому та розпочинати життя на новому місці", - зазначила Вертинська.
Вона уточнила, що її ексчоловік був генеральним дистриб'ютором Fujifilm в Україні.
Українська родичка Бєлоусова
Киянка Наталія Вертинська стверджує, що вона - двоюрідна племінниця міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова. За словами Вертинської, новий міністр оборони РФ Бєлоусов – двоюрідний брат її тата. Після масштабного ракетного удару окупантів по Києву, у тому числі по дитячій лікарні "Охматдит", племінниця міністра оборони РФ публічно звернулася до нього.
Новий міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов - останні новини
25 червня глава Пентагону Ллойд Остін та новий міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов провели першу розмову. У телефонній бесіді глави оборонних відомств двох держав обговорили важливість підтримки відкритих ліній зв'язку під час російської війни проти України.
Раніше УНІАН повідомляв, що в СБУ розповіли про задачі нового очільника МО РФ. За словами Віктора Ягуна, Бєлоусов не керуватиме наступом РФ, натомість може забезпечити перехід російської економіки на військові рейки.