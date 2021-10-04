Жодну з 26 кандидаток не обрали до Меджлісу аш-Шура - консультативного органу з парламентськими функціями.

На перших в історії Катару парламентських виборах, що відбулися сьогодні, всі виборні місця дісталися чоловікам.

Як повідомляє DW, жодну з 26 кандидаток не обрали до Меджлісу аш-Шура - консультативного органу з парламентськими функціями.

Усі 30 виборних місць здобули кандидати-чоловіки.

Явка на виборах становила 63,5 відсотка, повідомило міністерство внутрішніх справ Катару.

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Катар - абсолютна монархія, останнє слово там за еміром, а політичні партії заборонені.

Меджліс аш-Шура зможе схвалювати закони, державний бюджет і наглядати за роботою міністрів. Водночас цей орган не контролює поліцію та збройні сили, економічну й інвестиційну політику держави. Усі рішення консультативна рада мусить приймати двома третинами голосів, а потім їх ратифікує емір.

Вибори до Меджлісу аш-Шури передбачає нова конституція Катару, за яку проголосували громадяни на референдумі 2003 року. Проте вибори неодноразово відкладалися з різних причин.

Вибори вважаються суперечливими, бо проголосувати мала змогу менша частина населення. Право голосу мають тільки ті особи, чиї родини проживали на території сучасної держави до 1930 року. Багато жителів Катару походять з інших країн, серед них більшість є трудовими мігрантами.

Раніше повідомлялося, що Україна та Катар уклали меморандум про співпрацю у нафтогазовій сфері.

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Автор: Тамара Отовська