На другому місці партія "Єдиний національний рух" (ЄНР), заснована колишнім президентом Михеілом Саакашвілі.

У Грузії правляча партія "Грузинська мрія" лідирує на виборах до місцевих органів влади, що відбулися 2 жовтня.

Як повідомляє DW з посиланням на ЦВК Грузії, за попередніми даними, вона набирає 47,75% голосів за результатами підрахунку голосів більш ніж з 60% дільниць.

На другому місці - партія "Єдиний національний рух" (ЄНР), заснована заарештованим днями у Грузії колишнім президентом Міхеілом Саакашвілі. Його партію підтримали 30,93% виборців.

На третьому місці з великим відривом партія екс-прем'єра Георгія Гахарії "Для Грузії" з 7,33% голосів.

Загалом у виборах брали участь 50 партій. Явка становила 51,92%, проголосували понад 1,81 млн виборців.

Повідомляється, що на виборах мера Тбілісі, за підрахунками ЦВК, чинний глава адміністрації столиці, член партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе набирає 45,33%, однак цього недостатньо для перемоги в першому турі (потрібно понад 50%).

Голова ЄНР Ніка Мелія заручився підтримкою 34,2% виборців. На третьому місці - також представник "Грузинської мрії", колишній прем'єр-міністр Георгій Гахарія (8,97%).

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня у Грузії проводилися вибори до органів місцевого самоврядування. Громадяни мали обрати 64 мерів: п'ять мерів самоврядних міст і 59 мерів районів. Для перемоги кандидати повинні набрати понад 50% голосів виборців.

Затримання Саакашвілі у Грузії

Напередодні виборів до Грузії прилетів колишній президент Міхеіл Саакашвілі, який зараз має громадянство України. Згодом стало відомо, що його затримали та помістили до пенітенціарної установи. Після затримання Саакашвілі заявив, що вважає себе політичним в'язнем, і оголосив голодування.

Читайте такожСаакашвілі закохався в українського нардепа: вони зробили публічне зізнання (відео)У Грузії Саакашвілі було оголошено в розшук - він не повертався на батьківщину останні вісім років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення за організацію нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення у країну затримають.

1 жовтня прес-секретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що президент Володимир Зеленський занепокоєний новинами з Грузії, де затримали Саакашвілі.

Голова керівної партії Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Саакашвілі готував державний переворот. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася помилувати свого попередника.

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Автор: Катерина Жирій