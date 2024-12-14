Ймовірно, усі загиблі були працівниками одного ресторану індійської кухні.

На тлі антиурядових протестів у Грузії сталася трагедія, не пов’язана з політичною кризою. На одному з гірськолижних курортів країни загинули 12 людей, повідомляє МВС Грузії.

Трагедія сталася в селі Гудаурі на півночі країни, де розташований відомий гірськолижний курорт. На другому поверсі індійського ресторану виявили тіла 12 осіб, які, ймовірно, були співробітниками того ж закладу. З них – 11 іноземців і один громадянин Грузії.

Попередній огляд тіл не виявив слідів насильства. Також, за попередньою інформацією слідства, у приміщенні поруч зі спальними кімнатами був розміщений генератор. Напередодні трагедії його увімкнули, коли зникло централізоване енергопостачання.

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Аварія на курорті Гудаурі у 2018 році

Як писав УНІАН, шість років тому на гірськолижному курорті Гудаурі вже трапилася моторошна аварія, яка лише дивом минулася без жертв. Тоді через несправність у тамтешньої канатної дороги увімкнувся реверс.

Спочатку люди не зрозуміли небезпеку, оскільки швидкість була малою. Але коли крісла канатки почали рухатися швидше через відсутність гальм, люди почали на ходу зістрибувати. Але встигли не всі.

Ті, хто не встиг зіскочити, втрапили в завал з крісел і людей, який утворився на розворотному колі. Тоді одна українка отримала важкі травми. Загалом постраждали більше десятка людей.

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