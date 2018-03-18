"М'ясорубка" на гірськолижному курорті в Грузії: українець розповів подробиці страшної аварії (відео)

За словами очевидця, операція з евакуації людей була відносно швидкою та злагодженою.

Очевидець трагедії на гірськолижному курорті Гудаурі у Грузії харків'янин Максим Панікар повідомив, що з української групи серйозно постраждала дівчина.

"З нашої групи дуже постраждала одна дівчинка з Києва - Inna Ishchuk! Всі інші живі-здорові, відбулися незначними переляками", - написав він у Facebook.

Панікар розповів, що внаслідок несправності канатної дороги й відмови обох гальм включився зворотний реверс канатки.

"Все почалося з того, що канатка зупинилася, потім пішов зворотний повільний реверс і люди почали повільно їхати у зворотний бік, спочатку це здалося по фану, але коли зворотна швидкість стала більшою, вже було не смішно", - йдеться у його повідомленні.

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За словами очевидця, люди почали вилітати з крісел, ті, хто під'їжджав і бачив те, що відбувається, стрибали у сніг, не доїжджаючи до повороту канатки. При цьому зворотна швидкість канатки була настільки великою, що допомогти людям не було навіть можливості.

"Деякі з операторів канатки стояли у ступорі і не розуміли, що відбувається, зрозуміло, що в той момент ми всі їх матюкали, адже те, що відбувалося, не могло вкластися в голові (сподіваюся, що все-таки це не людський фактор був причиною аварії)", - наголосив Панікар.

Він розповів, що киянка Інна з якихось причин не змогла зістрибнути, і її кинуло на швидкості прямо у місце зупинки всіх підйомників.

"При стрибку з підйомника дівчина Аліна зачепилася курточкою за підйомник, і її протягнуло метрів 8 і відкинуло в бік. Після цього пролетіли ще 4 крісла без людей, і канатка зупинилася", - згадує Панікар.

"Потім ми побігли до Інни, вона лежала між двох бетонних блоків-опор канатки, вона була при свідомості і постійно запитувала у мене, що сталося", - додав він.

При цьому, зазначає очевидець, операція з евакуації людей з підйомника була відносно швидкою і злагодженою.

"Майже всю ніч Інні робили операції, із серйозних - це пошкодження одного хребця в попереку, відкритий осколковий перелом лопатки, відкритий перелом ліктьової кістки, поламані ребра, які зачепили легені, й зламане стегно", - розповів він про травми українки.

Нейрохірург, який робив їй операцію, говорить, що з нею все буде добре, але доведеться мінімум пару тижнів бути в Тбілісі в лікарні.

Як повідомляв УНІАН, на гірськолижному курорті Грузії вийшла з ладу канатна дорога. Серйозні травми отримали більше десятка осіб.