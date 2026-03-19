На виборах у Франції зустрілись 'Гітлер' та 'Зеленський'

Незвичний збіг прізвищ кандидатів спричинив ажіотаж у соцмережах, хоча самі учасники перегонів сприймають ситуацію з гумором.

У невеликому французькому місті Арсі-сюр-Об результати першого туру муніципальних виборів викликали бурхливу реакцію в соцмережах через незвичний збіг прізвищ кандидатів, пише BFM.

До другого туру вийшли чинний мер Шарль Гіттлер та його опонент Антуан Рено-Зеленскі. Їхні прізвища одразу привернули увагу користувачів через фонетичну схожість із Адольфом Гітлером та президентом України Володимиром Зеленським.

Французькі медіа зазначають, що ситуація викликала одночасно і здивування, і іронічні реакції. Самі кандидати зізнаються, що не очікували такого резонансу.

Реакція кандидатів

Шарль Гіттлер, який уже обіймає посаду мера, каже, що звик до жартів через своє прізвище ще з дитинства.

"Я сприймаю це нормально, я звик", – зазначив він, додавши, що завжди намагався гідно носити родинне ім’я, попри складні асоціації.

Він також визнав, що в молодості стикався з насмішками, однак сьогодні сприймає це спокійніше.

Його опонент, 28-річний Антуан Рено-Зеленскі, пояснив, що подвійне прізвище має сімейне походження: Рено – від батька, а Зеленскі – від матері польського походження.

"Спочатку я думав, що це залишиться лише в соцмережах, але потім про це почали говорити всі", – зазначив кандидат.

Обидва учасники перегонів кажуть, що отримують переважно гумористичні коментарі й не стикаються з хвилею ненависті. За словами Рено-Зеленскі, така ситуація навіть допомогла привернути увагу до міста.

Другий тур виборів відбудеться 22 березня і визначить, хто очолить муніципалітет.

Схожі курйози

Як повідомляв УНІАН, 59-річний політик на імʼя Адольф Гітлер Уунона знову переміг на виборах у Намібії. Це його пʼята перемога поспіль на регіональних виборах в окрузі Омпунджа.

Адольф Гітлер Уунона не планує змінювати ім’я, зазначаючи, що воно вже закріплене в усіх офіційних документах.

