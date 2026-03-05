Трамп заявив про свою причетність до економічного краху Куби

Мова, зокрема, про блокаду ресурсів, які надходили на острів з Венесуели.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що відіграв певну роль в економічному краху Куби.

За словами американського лідера, нинішня ситуація частково є наслідком втручання США, зокрема – блокади ресурсів, що надходили на острів з Венесуели. Про це він розповів в інтервʼю виданню Politico.

"Ну, це через моє втручання. Втручання, яке зараз відбувається. Очевидно, інакше у них не було б цієї проблеми. Ми перекрили всю нафту, всі гроші... все, що надходило з Венесуели, яка була єдиним джерелом", – сказав президент США.

Трамп підтвердив, що Штати перебувають на зв’язку з керівництвом Куби.

"Їм потрібна допомога. Ми ведемо переговори з Кубою", – сказав він, додавши, що питання острова, яке обговорювалося десятиліттями, для нього є лише "однією з дрібних справ".

Він також заявив, що справи у Венесуелі, де США кілька тижнів тому провели операцію з захоплення диктатора Ніколаса Мадуро, "ідуть фантастично". Зараз відносини між Каракасом і Вашингтоном "чудові".

Інші заяви Дональда Трампа

Говорячи про війну РФ проти України, яку американський лідер ще рік тому обіцяв завершити за добу, Трамп заявив, що перешкодою на шляху до угоди є президент України Володимир Зеленський. Мовляв, диктатор Путін "готовий домовлятися" щодо долі України, а очільник нашої держави "не виявляє достатньої готовності до переговорів".

Раніше він також сказав, що США готові залучити ВМС для супроводу танкерів через Ормузьку протоку. Ця заява Трампа пролунала на тлі операції проти Ірану, яку проводять США та Ізраїль.

