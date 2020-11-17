На його думку, в цей період владу слід перети кваліфікованому уряду національної згоди.

Президент Вірменії Армен Саркісян вважає, що позачергові вибори до Національних зборів є неминучими як і відставка уряду.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" Вірменія із посиланням на заяву президента.

Армен Саркісян провів консультації із парламентськими та позапарламентськими силами, громадськими організаціями.

"Я обговорив ситуацію по телефону з різними організаціями діаспори і нашими співвітчизниками. Абсолютна більшість з тих, з ким я спілкувався, одностайні в одному питанні: відставка прем'єр-міністра відповідно до Конституції і дострокові парламентські вибори", - зазначив глава вірменської держави.

Читайте такожУ Карабасі вірменські солдати обстріляли так званих російських "миротворців" - ЗМІ (відео)

На його думку, у ситуації, що склалась, всі політики повинні проявити високий рівень відповідальності та стриманості для того, щоб вийти із кризи.

До виборів управління країною має бути передано уряду національної згоди, який "має високу кваліфікацію", додав Саркісян.

Ескалація конфлікту у Нагірному Карабасі

27 вересня розпочалася чергова ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху.

10 листопада в зоні конфлікту були припинені всі військові дії. Про це було оголошено в заяві, підписаній президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашіняном і президентом РФ Володимиром Путіним.

Згідно з домовленостями, Азербайджан і Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Вірменією, розгортається миротворчий контингент Росії. Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються в Нагірний Карабах і прилеглі райони під контролем верховного комісара ООН у справах біженців. Проводиться обмін військовополоненими, іншими утримуваними особами і тілами загиблих. Розблокуються усі економічні і транспортні зв'язки регіону.

Вірменія до 15 листопада повертає Азербайджану Кельбаджарський район, а до 1 грудня - Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (шириною 5 км), який забезпечуватиме зв'язок Нагірного Карабаху з Вірменією і при цьому не зачіпатиме місто Шуша.

11 листопада в Кремлі заявили, що Росія і Туреччина будуть взаємодіяти у питаннях Нагірного Карабаху через моніторинговий центр на території Азербайджану.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора