Росія радіє хаосу в ряді глобальних гарячих точок, які відволікають увагу Заходу від України.

Жорстокий напад ХАМАС на Ізраїль сталося в день народження Володимира Путіна і став приємним сюрпризом для російського президента, чиїм стратегічним пріоритетом є відволікання підтримки та уваги Заходу від України. Як пише Politico, поточний конфлікт в Ізраїлі ризикує привести саме до цього.

Як зазначає видання, хоч і не Путін розпалює кризи по всьому світу - в Ізраїлі, Косово, на Кавказі і в Африці, вони принесуть йому користь.

"Не Путін розпалював всі ці кризи, але тепер він радий підлити масла у вогонь і використовувати їх на свою користь. Він насолоджується хаосом. Крики кремлівських пропагандистів вже поширюють версію про те, що війна на Близькому Сході - це перемога для Росії, а гроші для України вичерпаються", - пише видання.

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Як заявив один з дипломатів ЄС, напад на Ізраїль – це найкращий подарунок Путіну на день народження, адже він змістить фокус з ситуації в Україні, враховуючи природну увагу США до Ізраїлю.

"Ми сподіваємося, що це не зробить драматичного впливу на підтримку України, але, звичайно, багато чого буде залежати і від тривалості конфлікту на Близькому Сході. Якщо ми дійсно хочемо бути геополітичним Європейським Союзом, ми повинні бути в змозі справлятися з декількома кризами одночасно", - заявив він.

Водночас, зазначають аналітики, хоча російська влада вибухнула радісними заявами про те, що через конфлікт в Ізраїлі фінансування України тепер неминуче скоротиться, проте малоймовірно, що Росія безпосередньо доклала руку до цього нападу.

"Росія далеко не так важлива, як Іран, коли справа стосується зброї і фінансування ХАМАСу", - стверджують вони.

Як стверджує екс-співробітник американської розвідки, політична підтримка ХАМАС Москвою надала угрупованню сміливості вдатися до насильства, але зазначає, що будь-яка роль Росії, крім цієї, швидше за все, буде скромною.

Загравання з ХАМАСом і підтримка палестинців також допомагають Путіну в його прагненні позиціонувати себе як важливого гравця в глобальній перегрупуванні проти Заходу з такими країнами, як Китай та Іран, пише видання.

Роль РФ у нападі ХАМАС на Ізраїль

Деякі експерти вважають, що напад на Ізраїль, який є союзником США, може бути пов'язаний з повномасштабною війною РФ проти України. Варто відзначити, що Штати допомагають Києву протистояти агресії Росії, а тепер також пообіцяли активно допомагати Ізраїлю боротися з ХАМАСом.

Держсекретар Штатів Ентоні Блінкен вже заявив, що напад ХАМАС на Ізраїль не пов'язаний із зосередженням уваги західних держав на ситуації в нашій країні.

Водночас російські пропагандисти використовують трагедію в Ізраїлі для продукування чергових фейків проти України, заявляючи, начебто у бойовиків ХАМАСу знайшли українську зброю

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