Часом королева з'являлась на людях у синьо-жовтому вбранні, а на її офіційних фото можна було побачити квіти у кольорах українського прапора.

Як королева Єлизавета ІІ реагувала на війну в Україні? Згідно з королівськими правилами, британські монархи та члени королівської сім'ї не можуть прямо висловлюватися щодо політичних подій.

Однак російська агресія не залишила королеву байдужою. Вона, не порушуючи протоколу, усе ж висловлювала підтримку Україні, йдеться в сюжеті ТСН.

Єлизавета ІІ не лише виголошувала промови зі згадками про Україну, а й вдягала синьо-жовтне вбрання. Позиція британського уряду, спрямована на беззаперечну підтримку України, була схвалена нею особисто.

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У 2014-му, коли РФ окупувала Крим та вторглась на Донбас, королева Британії у червні у своїй щорічній тронній промові з нагоди відкриття сесії парламенту висловила підтримку суверенітету та територіальній цілісності України. Рік потому у своїй промові Єлизавета ІІ сказала про продовження тиску на Росію.

А з 24 лютого 2022 року вся королівська родина максимально демонструвала свою підтримку Україні, сама Єлизавета ІІ зробила щедру пожертву на допомогу українським біженцям. Її онук принц Вільям та його дружина Кейт активно підключились до прийому біженців. Після таких жестів королівських осіб підтримка українців стала у Британії правилом хорошого тону.

Часом королева з'являлась на людях у синьо-жовтому вбранні, а на її офіційних фото можна було побачити квіти у кольорах українського прапора. У День Незалежності України Єлизавета ІІ надіслала окреме привітання, яке виявилось її останнім сигналом підтримки. У ньому вона побажала, щоб український народ мав нагоду в Україні та по всьому світі відсвяткувати свою культуру, історію та ідентичність.

Єлизавета II померла: подробиці смерті королеви Британії

8 вересня 2022 року у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великобританії Єлизавета II. Після смерті монарха в країні почалася десятиденна жалоба.

Наступного дня новий король Великобританії Чарльзл III виступив з першим телевізійним зверненням до нації, в якому розповів про свою матір – королеву Єлизавету II, а також пообіцяв продовжувати її шлях.

10 вересня Чарльза III офіційно проголосили королем Великої Британії на історичній церемонії у Сент-Джеймському палаці.

Похорон королеви Великобританії Єлизавети II відбудеться 19 вересня.