Пентагон заборгував законодавцям звіти за "кілька років".

Конгрес США вимагає від Пентагону надати накопичені звіти про свої витрати на європейську безпеку.

Про це йдеться в публікації Politico.

Деякі законодавці вже попереджають адміністрацію Байдена, що майбутній пакет допомоги може втратити переважну підтримку Конгресу, яка була відмінною рисою попередніх зусиль. Ключовим стане повний облік коштів Пентагоном.

Пентагон вже заборгував Конгресу накопичені звіти про свої витрати на європейську безпеку, тому законодавці заявили, що вони будуть прагнути до більшої співпраці, перш ніж схвалити чергове виділення коштів.

Пакет допомоги на 40 мільярдів доларів, виділений, зокрема, для України, включає кілька заходів, спрямованих на посилення нагляду за коштами. Він вимагає, щоб Офіс генерального інспектора Пентагону перевірив, як міністерство оборони витрачає екстрене фінансування. Він також вимагає, щоб Пентагон за погодженням із Держдепартаментом звітував перед Конгресом про те, як ведеться облік зброї та техніки, відправлених до України.

На слуханнях минулого тижня генерал Крістофер Каволі, кандидат на пост глави європейського командування США, вказав, що, на його думку, американці зобов'язані "вдумливо використовувати ці кошти та повністю їх враховувати".

Повідомляється, що Пентагон заборгував сенатському комітету з питань збройних сил звіти за "кілька років".

Сюди входять мільярди доларів, вже виділені на європейську ініціативу стримування, програму, спрямовану на зміцнення присутності США на континенті після захоплення Росією Криму у 2014 році

У недавньому листі фінансовому директору Пентагону, отриманому Politico, сенаторка Воррен написала, що "відстеження цих витрат є ключовою частиною того, як ми захищаємо американські інтереси й підтримуємо наших союзників".

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден оголосив вчора, 1 червня, про новий пакет озброєнь для України, включаючи високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, точну зброю, яка може вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

Крім того, у пакет допомоги ввійдуть: високомобільні артилерійські ракетні системи та боєприпаси; протиартилерійські радари; радари повітряного спостереження; Javelin та командно-пускові модулі до них; протитанкова зброя; артилерійські снаряди калібру 155-мм; вертольоти Мі-17; тактичні машини; запасні частини та обладнання.

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