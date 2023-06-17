Він буде розташований біля Лондона.

НАТО відкрив центр захисту підводних трубопроводів та кабелів через ситуацію з "Північними потоками" та побоювання, що Росія складає карту життєво важливої інфраструктури для енергетики та інтернету у водах навколо Європи.

"Загроза розвивається", – цитує AP генерал-лейтенанта Ганса-Вернера Вірманна, який очолює спецпідрозділ, що займається цією проблемою, після того, як міністри оборони країн НАТО дали зелене світло створенню нового центру.

Зазначається, що новий центр Альянсу буде розташований у Нортвуді, на північному заході Лондона.

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"Російські кораблі активно наносили на карту нашу критично важливу підводну інфраструктуру. Є високий ризик, що Росія може націлитись на підводні кабелі та іншу критично важливу інфраструктуру, намагаючись порушити життя на Заході", – пояснив Вірманн.

За даними видання, тільки Північне море перетинають близько 8000 кілометрів нафто- та газопроводів, а за системами, кабелями та мережами неможливо спостерігати цілодобово. Щороку в світі фіксують близько 100 інцидентів з пошкодженнями кабелів, а тому невідомо, чи були якісь з них навмисними.

"У нас не може бути присутності НАТО на цих тисячах кілометрів підводної інфраструктури. Але ми можемо краще збирати розвіддані, обмінюватися інформацією та об'єднувати її, тому що і в приватному секторі є багато інформації про пересування суден", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

У зв'язку з цим, центр та союзники Альянсу зосередяться на зонах підвищеного ризику, серед яких трубопроводи на мілководді. До них можуть легко дістатися водолази, що робить їх вразливими. НАТО вважає за важливе ловити диверсантів, коли вони готують свої атаки.

"Для підтримки центру союзники вирішили створити критично важливу мережу підводної інфраструктури, що об'єднує НАТО, союзників і представників приватного сектору. Це допоможе покращити обмін інформацією про ризики та загрози, що розвиваються", – підсумував Вірманн.

Підозрілі дії РФ у морі

27 вересня 2022 року у районі російських газопроводів "Північний потік" сталися вибухи. Усі сторони почали звинувачувати одне одного. На Заході заявили, що РФ протягом тижнів готувалася до цієї атаки. Кремль, традиційно, звинуватив "англосаксів".

У березні стало відомо, що напередодні диверсії до місця вибухів йшли кораблі РФ зі спецобладнанням. Пізніше це підтвердили й Збройні сили Данії. Крім того, напередодні вибухів Данія фіксувала поряд активність дронів і кораблів

У травні міжнародна група журналістів-розслідувачів з Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії знайшла докази прихованого перебування російських кораблів біля місць вибуху газопроводу "Північний потік".

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