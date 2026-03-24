Чм обговорює НАТО плани щодо Україну у присутності Угорщини: у ЗМІ розкрили правду

Угорщина ділилася з Кремлем чутливою інформацією про теми обговорень на конфіденційних зустрічах на рівні Ради ЄС.

Угорщина відмовилася брати участь у наданні військової підтримки і навчанні українських військових. Тому, у її присутності на рівні НАТО не обговорюють опративні плани, пов’язані з Україною. Про це повідомляє видання Euractive.

Зокрема, повідомлення, що Угорщина ділилася з Кремлем чутливою інформацією про теми обговорень на конфіденційних зустрічах на рівні Ради ЄС, викликали занепокоєння з огляду на те, що угорська делегація в НАТО може становити ризик для секретних воєнних планів Альянсу.

Утім, попередження про те, що контакти Угорщини з Росією становлять загрозу безпеці, не є несподіванкою для офіційних осіб із штаб-квартири НАТО, де зберігаються найделікатніші секрети Європи.

"Я не думаю, що було багато здивування", - повідомило джерело з НАТО.

Водночас, ще одне дипломатичне джерело применшило ризик, наголосивши, що Угорщина ставилася до НАТО інакше, аніж до Євросоюзу, який став для угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана "улюбленим політичним цапом-відбувайлом".

"Угорщина завжди була набагато відповідальнішою в межах контексту НАТО порівняно з ЄС", - сказало джерело.

Разом з тим, один дипломат з НАТО визнав, що певне оперативне планування щодо України не обговорюється перед угорськими чиновниками, головним чином тому, що вони пов'язані з аспектами військової підтримки та підготовці військових, у яких Угорщина не бере участі. Він зазначив:

"Угорщина послідовно чітко заявляла, що вони нічого не робитимуть, що впливатиме на їхнє місце в колективній обороні НАТО".

Цей дипломат відзначив, що Угорщина намагається "ізолювати" свою політику союзів від протистояння Орбана з Брюсселем.

Що цьому передувало

Нещодавно видання The Washington Post з посиланням на європейського чиновника з питань безпеки повідомило, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто впродовж багатьох років неодноразово дзвонив главі МЗС РФ Сергію Лаврову під час перерв у засіданнях Євросоюзу, щоб надавати йому "оперативні звіти про те, що обговорювалося" та можливі рішення.

Вас також можуть зацікавити новини: