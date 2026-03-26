РФ знову масовано атакувала енергетику України: де наразі найгірша ситуація зі світлом

Росія завдала чергових ударів по енергетичній інфраструктурі в окремих регіонах України. Внаслідок бойових дій та обстрілів частина споживачів у Дніпропетровській, Одеській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишаються без світла, повідомляє Міністерство енергетики України

За даними відомства, найскладніша ситуація на Чернігівщині та Одещині. Як пояснили у Міненерго, внаслідок кількох поспіль ворожих атак енергетичне обладнання зазнало суттєвих пошкоджень. Значна кількість споживачів залишається знеструмленими.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", - запевняють в енергетичному відомстві.

У Міненерго також закликали українців, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері.

"Це допомагає знизити навантаження на систему", - підкреслили в енергетичному відомстві.

Атаки РФ на енергетику України - останні новини

Росія продовжує систематично бити дронами та ракетами по українській енергетиці. В ніч проти 26 березня окупанти завдали дронового удару по Одещині та тимчасово залишили без світла 17 тисяч людей.

Внаслідок ворожої атаки 25 березня частина споживачів у Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишилися без світла.

В ніч проти 24 березня РФ здійснила масовану комбіновану атаку на енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах України, що призвело до часткового знеструмлення споживачів у Запорізькій, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

