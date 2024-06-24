Зокрема Найджел Фарадж наголошував на тому, що саме країни НАТО спровокували Путіна на війну в Україні.

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало відео, в якому розвінчується "міф" про те, що "НАТО агресивне і є ворогом Росії". Воно з'явилося після того, як лідер британських реформаторів Найджел Фарадж заявив, що Захід "спровокував" РФ на війну в Україні, пише The Telegraph.

У ролику йдеться про те, що НАТО "працює заради миру, безпеки і свободи" впродовж 75 років, в той час, як Росія є "агресивною".

Тоді Фарадж наголосив, що "постійне розширення НАТО і Європейського Союзу на схід" дало російському диктатору Володимиру Путіну причину для виправдання війни. Після чого лідера британських реформаторів розкритикував весь політичний спектр, зокрема й прем'єр-міністр країни Ріші Сунак, який заявив, що Фарадж "грає на руку Путіну".

Однак Фарадж заперечив, що є "апологетом або прихильником" російського лідера, і назвав вторгнення РФ в Україну "аморальним, обурливим і невиправданим".

Водночас у відеоролику Міноборони йдеться про те, що країни-члени НАТО раніше докладали "значних зусиль для встановлення стратегічного партнерства з Росією".

"Була створена Рада НАТО-Росія, і вони працювали разом над такими питаннями, як порятунок підводних човнів, боротьба з наркотиками і тероризмом. Росія вторглася в Грузію, Росія вторглася в Україну, Росія є агресивною. Протягом 75 років НАТО працює заради миру, безпеки і свободи", - підкреслили у відео.

Водночас Фарандж написав для газети The Telegraph:

"У 2014 році, коли ЄС вперше запропонував Україні угоду про вступ, я сказав у своєму виступі в Європарламенті, що "в Україні буде війна". Чому? Тому що розширення НАТО і ЄС давало Путіну привід, який він не міг проігнорувати. Як я неодноразово давав зрозуміти з того часу, якщо ви штовхнете російського ведмедя палицею, не дивуйтеся, якщо він відгукнеться. І якщо у вас немає ні засобів, ні політичної волі, щоб дати йому відсіч, штовхати ведмедя - це, очевидно, не найкраща зовнішня політика".

Своєю чергою Ріші Сунак відреагував на такі слова та заявив, що вони були "абсолютно неправильними".

"Це людина, яка застосувала нервово-паралітичну речовину на вулицях Британії, яка укладає угоди з такими країнами, як Північна Корея. І таке умиротворення є небезпечним для безпеки Британії, безпеки наших союзників, які покладаються на нас, і лише ще більше заохочує Путіна", - зазначив прем'єр.

Реакція інших політиків на заяву Найджела Фараджа

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також не залишився осторонь та відреагував на слова про те, що саме Захід спровокував Путіна розпочати війну в Україні.

"Ніхто не провокував Путіна. Ніхто не "ткнув ведмедя палицею". Народ України переважною більшістю голосів у 1991 році проголосував за те, щоб стати суверенною і незалежною країною. Вони мали повне право домагатися як членства в НАТО, так і членства в ЄС", - наголосив Джонсон.

Водночас лідер лейбористів Кейр Стармер поставив на місце Найджела Фараджа та заявив, що саме Путін стоїть за вивільненням нервово-паралітичних речовин на вулицях Британії.

"Кожен, хто балотується до парламенту, повинен чітко усвідомлювати, що Росія є агресором, Путін несе відповідальність, і що ми стоїмо на боці України, як ми робили це з самого початку цього конфлікту. Парламент говорив про це в один голос від самого початку конфлікту", - зауважив він.

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