Нетаньяху: Ізраїль переживає складні дні, з Бейрута надходять погрози

Він наголосив, що країна готова боротися і зводити рахунки з усіма, хто зазіхає на життя її громадян.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звернувся до нації після загибелі політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії та командира "Хезболли" Фуада Шукра. За його словами, Ізраїль переживає "складні дні", але готовий до будь-яких сценаріїв

Як пише CNN, під час звернення Нетаньягу зазначив, що Ізраїль завдав "нищівних ударів" своїм ворогам за останні кілька днів.

"Три тижні тому ми атакували військового керівника ХАМАС Мохаммеда Дейфа. Два тижні тому ми атакували хуситів, це була одна з найвіддаленіших атак, яку здійснили ВПС. Вчора ми атакували військового керівника "Хезболли" Фуада Шукра", - уточнив він, не згадавши про вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії. Відео дня

Нетаньягу сказав, що Ізраїль переживає "складні дні". Ізраїлю надходять погрози з боку ліванської "Хезболли".

"Це складні дні. З Бейрута надходять погрози. Ми готові до будь-якого сценарію. Ми готові. Ми зведемо рахунки з кожним, хто завдає нам шкоди, з кожним, хто вбиває наших дітей, з кожним, хто вбиває наших громадян, з кожним, хто завдає шкоди нашій нації, кров буде на його голові", - сказав прем'єр.

Також Нетаньяху підтвердив свою рішучість продовжувати боротьбу до тих пір, поки цілі війни не будуть досягнуті, нагадавши про попередні заклики до нього припинити війну в Газі. "Я не здався тоді і не здаюся сьогодні", - додав він.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, 31 липня лідер палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїл Ханія був вбитий у своїй резиденції в Тегерані. Як повідомляє іранська агенція Mehr, разом з Ханією загинув один з його охоронців. За даними ЗМІ, це була атака Ізраїлю. Країна це не коментує.

Минулої суботи по Голанським висотам, які де-факто контролює Ізраїль, було завдано ракетного удару. Він прийшовся на стадіон, де грали діти. 12 з них загинули. Ізраїль звинуватив в ударі ліванське проіранське угруповання "Хезбола", яке систематично обстрілює північ Ізраїля впродовж багатьох місяців. У "Хезболі" кажуть, що ракета була не їхня, а когось іншого.

В уряді Ізраїля заявили, що цим ударом "Хезбола" поставила на порядок денний питання про повномасштабне вторгнення армії Ізраїлю в Ліван. Також Ізраїль розпочав серію повітряних та артилерійських ударів по об’єктах "Хезболи" у південному Лівані.

Ввечері 30 липня Ізраїль завдав удару по ліванській столиці місту Бейрут в якості помсти за вбивство ізраїльських дітей внаслідок ракетної атаки "Хезболи". Було ліквідовано командира "Хезболли".

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