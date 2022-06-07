Журналіст звернувся про отримання громадянства, але потрібно пройти процедуру.

Російський журналіст, екс-депутат Держдуми РФ Олександр Невзоров на сьогодні не отримав українське громадянство.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю "24 каналу".

"Те, що стосується Невзорова, в окрему, скажімо так, шухляду відкладемо. По-перше, у нього ще немає громадянства, він тільки звернувся за громадянством", - зауважив Данілов.

Він додав, що в Конституції та законодавстві України виписана процедура отримання громадянства України.

Данілов наголосив, що той, хто хоче набути громадянство України, має позбутися громадянства країни, якої він має. Він підкреслив, що є процедура, яку має пройти будь-хто з "планети Земля", хто хоче отримати українське громадянство.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня президент України Володимир Зеленський прокоментував ймовірність надання громадянства Невзорову. "Я знаю, що він подав на наше громадянство, хотів полишити громадянство РФ через те, що він підтримує Україну... Ми почали цю розмову", - сказав президент.

"Якщо у нас є можливість хитати російську владу, то ми повинні це робити з громадянами РФ, які повністю за Україну і проти політики президента Путіна. Ми повинні з вами використовувати будь-яку зброю", - вважає Зеленський.

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