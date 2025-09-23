Ці інциденти країна розглядає "дуже серйозно", зазначив прем'єр-міністр.

Росія тричі порушила повітряний простір Норвегії цього року. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Йонас Гар Стере на зустрічі представників країн-членів НАТО 23 вересня, пише The Guardian.

"Інциденти в Норвегії менші за масштабом, ніж порушення проти Естонії, Польщі та Румунії як за місцем, так і за тривалістю. Утім, це інциденти, які ми розглядаємо дуже серйозно", – сказав Стере.

Він розповів, що два порушення повітряного простору з боку РФ сталися над морем на північний схід від Варде у квітні й серпні, а третій - над безлюдною територією вздовж сухопутного кордону у Східному Фіннмарку в липні.

За словами прем'єр-міністра, порушення кордону за участю російських винищувачів Су-24, Су-33 та літаків L410 Turbolet тривали від однієї до чотирьох хвилин, утім, наразі Норвегія не може визначити, були вони навмисними чи трапилися "через навігаційні помилки".

"Незалежно від причини, це неприйнятно, і ми чітко дали це зрозуміти російській владі", – сказав Стере.

Вторгнення РФ у повітряний простір країн НАТО

Як повідомляв раніше УНІАН, 10 вересня Польща привела ППО і авіацію в стан найвищої готовності, оскільки в небі Польщі перебували потенційно ворожі безпілотники. Згодом прем'єр-міністр країни Дональд Туск офіційно заявив, що в Польщу вторглися російські дрони і що загрозу було ліквідовано "завдяки рішучим діям" командирів, солдатів, пілотів та союзників.

19 вересня одразу три носії ракет "Кинджал" вдерлися в повітряний простір Естонії. Російські літаки МіГ-31 спочатку летіли в напрямку столиці Таллінна, а потім кружляли близько 12 хвилин, доки італійські F-35, дислоковані в регіоні, не були підняті в повітря для перехоплення.

Експерти Defense Express оцінили загрози для Європи з боку російських "Шахедів". За їхніми словами, ці ударні безпілотники уже зараз здатні долітати до Данії, Німеччини та Італії, а якщо з'являться пускові майданчики на території Білорусі - дрони дістануть і до Іспанії.

