Як пише Reuters, особлива економічна зона Расон можливо буде використовуватися для поставок зброї для війни в Україні.

Особлива економічна зона Расон, колись північнокорейський експеримент з обмеженого капіталізму, тепер стала епіцентром зростаючої співпраці КНДР з Росією, включаючи можливі поставки зброї для війни в Україні. Про це пише Reuters з посиланням на експертів.

СЕЗ Расон, створена в 1990-х роках на кордоні з Китаєм і Росією, була місцем мрії для багатьох північнокорейців до того, як були введені більш жорсткі санкції, а закриття кордонів в епоху пандемії задушило майже всю торгівлю і туризм.

Але в останні місяці з'явилися чіткі ознаки того, що цей регіон готовий до відродження: кораблі пришвартовані тут вперше з 2018 року, а супутникові знімки вказують на сплеск торгівлі як з порту, так і по залізничній лінії до Росії.

Відео дня

Росія також може продавати вугілля, нафту та борошно через Расон, і якщо більшій кількості північнокорейських робітників буде дозволено перетинати кордон, вони зможуть відправляти російські ліки та інші товари додому для продажу родичам. Крім того, за даними експертів, російська деревина, заготовлена північнокорейськими лісозаготівельниками, може бути перепродана в Китай через Расон.

Крім того, за словами офіційних осіб США і Південної Кореї, а також звітами західних дослідників з посиланням на супутникові знімки, з серпня порт Расона відвідували російські кораблі, пов'язані з військовою логістичною системою цієї країни. З порту Расон Північна Корея відправила в Росію близько 2000 контейнерів, які імовірно перевозять артилерійські снаряди і, можливо, ракети малої дальності, повідомили журналістам південнокорейські військові чиновники.

Також з кінця 2022 року активність була помічена навколо станції Туманган в Расоні, яка має залізничне сполучення з Росією, і ще більше вагонів було помічено після того, як міністр оборони Росії відвідав Пхеньян у липні.

За словами міністра природних ресурсів Росії Олександра Козлова, коли лідер Кім Чен Ин відвідав Росію у вересні, він обговорював відновлення застопорився спільного логістичного проекту в Расоні, будівництво нового автомобільного моста, що з'єднує його з Росією, і додаткові поставки зерна.

Росія і КНДР

Після того, як РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, її ізоляція на міжнародній арені посилилася, і російська сторона почала активніше співпрацювати, зокрема, з КНДР.

Повідомлялося, що у Пхеньяна є одні з найбільших у світі складів снарядів і ракет, сумісних з радянською зброєю, яку РФ активно використовує у війні проти українців.

За даними ЗМІ, влада КНДР вже відправили в Російську Федерацію більш 1 мільйон снарядів для артилерії.

Вас також можуть зацікавити новини: