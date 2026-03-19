Росіян примусово підписують на Соловйова без права відписатися, - ЗМІ

Фактично в Росії втілюють у життя ідею "Великого брата" з антиутопічного роману "1984".

У російському месенджері MAX, куди росіян заганяють примусово, користувачі помітили, що вони якимось загадковим чином опинилися підписані на канал головного кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова. І відписатися від його каналу технічно неможливо.

Як пише "Медуза", учасник популярної російської інтернет-спільноти "Пикабу" опублікував коротке відео, записане з десктопної версії MAX. На ньому видно, як користувач намагається відписатися від каналу "Соловйов", однак це не вдається, і канал залишається у списку підписок.

Інші користувачі "Пікабу" також поскаржилися, що їх примусово підписали на "купу каналів" провоєнної спрямованості. Однак уточнюється, що все це стосується десктопної версії месенджера. У мобільному додатку такого немає.

"Мене підписали на купу спам-каналів. Я не можу відписатися! Тут же підписують знову. І немає кнопки "поскаржитися"", – розповів один із користувачів.

Цензура в Росії

Як писав УНІАН, раніше в Росії анонсували повне блокування Telegram вже з квітня. Однак фактично його почали блокувати раніше. Уже в середині березня Telegram у РФ "уповільнили" на 90%.

При цьому з російськими солдатами на фронті, які перебувають у становищі фактичних рабів, поводяться ще жорсткіше. Їх просто відправляють на штурм в один бік, якщо у них у телефоні досі встановлено Telegram.

