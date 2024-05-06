Тьєррі Бретон уточнив, як посилюють зв'язки між українською і європейською оборонними промисловостями.

Комісар Європейської комісії з питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон наголосив, що вже розпочато практичну роботу з відкриття Офісу оборонних інновацій у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Бретон сказав під час виступу на Форумі оборонних індустрій Україна-ЄС. Він відзначив, що наполягає на тому, аби в Європі в плані оборонних індустрій переходили в режим воєнної економіки для більшого і швидшого виробництва з метою продовження підтримки України зараз і у довгостроковій перспективі. При цьому, комісар озвучив конкретні пропозиції щодо того, як краще інтегрувати українську оборонну промисловість з європейською оборонно-технологічною та промисловою базою.

Зокрема, на його переконання, спершу треба почути зі сторони України про її критичні потреби. Бретон вважає:

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"Це допоможе намітити шляхи розвитку більш тісної співпраці між нашими відповідними промисловими галузями дуже зосередженим чином".

Комісар додав, що в Європі довели, що можуть мобілізувати власні засоби і ресурси дуже ефективним чином.

За його словами, у період менше, ніж за 10 місяців, вдалося збільшити потужності з виробництва артилерійських снарядів до 1 мільйона одиниць на рік. Наступного року вдасться збільшити виробництво снарядів до 2 млн одиниць на рік. Водночас, як визнає Бретон, цього недостатньо і країни Євросоюзу повинні продовжувати збільшувати потужності для виробництва артилерійських снарядів. Він сказав, що країни-члени повинні укладати контракти, аби снаряди відправлялись в Україну.

"Ми повинні, ми зробимо, і подбаємо так, аби повторити підхід щодо боєприпасів для інших сегментів з метою збільшення наших виробничих потужностей", - наголосив Бретон.

Він сказав, що у цьому полягає сенс нової європейської стратегії щодо оборонної промисловості. Бретон пояснив: "Стратегія покликана не лише підтримати готовність європейської оборонної промисловості, але й також посилити зв'язки між європейською та українською оборонними промисловостями".

Крім того, як сказав комісар, ця стратегія встановлює чіткий пріоритет для продовження розвитку взаємодії.

"По-перше, саме тому ми відкриємо Офіс оборонних інновацій у Києві для того, аби створити міст між інноваційними стартапами Євросоюзу, українськими компаніями і її Збройними силами", - сказав Бретон.

Він зазначив, що це потрібно для того, аби європейські стартапи могли допомогти українським солдатам на фронті. "Я задоволений, що практична робота із виконання цієї задачі вже почалась", - сказав Бретон.

По-друге, як виокремив чиновник, в ЄС пропонують продовжувати і розширювати використання європейського бюджету для підтримки потужностей промислового виробництва і спільних закупівель усіх необхідних оборонних виробів.

Боррель закликав ЄС купити більше зброї для ЗСУ

Віце-президент Єврокомісії, високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель закликає європейські країни купувати зброю для Збройних сил України в українських виробників оборонної промисловості. Про це він сказав під час презентації Європейської оборонно-промислової стратегії.

Під час виступу він нагадав, що у 2024 році планується відкриття Інноваційного офісу ЄС у Києві. Його мета - сприяння встановленню контактів між стартапами України та оборонними компаніями Європейського Союзу, акцентував Боррель.

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