Зеленський порівняв Орбана з Путіним: Єдине, що він не атакує нас ракетами

Зеленський заявив, що Орбан блокує допомогу Україні та стоїть на боці Путіна, хоча не застосовує військової сили.

Президент України Володимир Зеленський порівняв дії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана із політикою правителя Росії Володимира Путіна.

Як заявив український лідер в інтерв’ю Politico, між Путіним і Орбаном є лише одна відмінність - останній поки не застосовує безпілотники чи війська проти України, але блокує підтримку.

Зеленський наголосив, що Орбан від початку повномасштабного вторгнення РФ блокує усі санкції проти Москви, перешкоджає транзиту зброї через Угорщину та військовій допомозі Україні.

"Він блокує гроші, блокує зброю, блокує наш шлях до ЄС, наш шлях життя. І також він поширює російські наративи", – заявив президент.

На уточнювальне запитання, чи є Орбан союзником Путіна, Зеленський відповів:

"Так, звісно. Він стоїть на боці російського лідера. Робить те саме – блокує все для України. Єдине, чого він сьогодні не робить – не атакує наші території ракетами чи дронами і не спрямовує своїх солдатів".

Відсутність прямого контакту

Президент додав, що наразі не спілкується з Орбаном, але передав запрошення на зустріч через словацького прем’єра Роберта Фіцо, з яким говорив 27 лютого.

"Я запросив його, і він (Фіцо - УНІАН) сказав: "Так, нам потрібно призначити дату, а потім зник", – зазначив Зеленський. Він також зазначив, що зустріч може відбутися у двосторонньому або тристоронньому форматі, але поки конкретних домовленостей немає".

Орбан і Україна - що передувало

Нагадаємо, що Віктор Орбан останнім часом посилив тиск на офіційний Київ. Днями угорці затримали співробітників українського "Ощадбанку" разом з інкасаторськими автомобілями та цінностями. Будапешт офіційно дозволив вилучити готівку та золото "Ощадбанку".

Крім того, Орбан звернувся до Євросоюзу з закликом призупинити всі санкції, запроваджені щодо російської енергетики.

"Яблуком розбрату" між країнами став пошкоджений окупантами РФ нафтопровід "Дружба" і кредит від ЄС для України на 90 мільярдів, який блокує уряд Орбана.

Орбан заявив, що Україна блокує транзит нафти через нафтопровід "Дружба" і пригрозив відновити транспортування нафти силою. Зеленський відреагував на шантаж угорського прем'єра емоційно і згадав блокування Орбаном кредиту для України з боку Євросоюзу в розмірі 90 млрд євро, пригрозивши дати адресу угорського прем'єра бійцям ЗСУ, щоб професіонали "спілкувалися своєю мовою".

