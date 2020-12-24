Комісія має намір запросити представників РФ та опозиційного політика Олексія Навального на зустріч 19 січня.

Комісія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з юридичних питань і прав людини проведе 19 січня засідання у справі про отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.

Про це в інтерв'ю Deutsche Welle повідомив спеціальний доповідач ПАРЄ у справі Навального Жак Мер.

На зустріч мають намір запросити і представників російської влади, і Навального.

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За словами Мера, розслідування Bellingcat породжує нові питання до Москви. Він вважає "дуже важливим елементом" у справі запис телефонної розмови Навального з одним з його передбачуваних отруйників.

Крім того, ПАРЄ у світлі останніх викриттів у справі про отруєння опозиціонера може направити Росії запит про необхідність розслідувати атаку на Навального. Сам політик через своїх прихильників у Росії подав кілька скарг, але судові органи відмовилися їх прийняти, нагадав спецдоповідач ПАРЄ. Росія повинна виконувати свої зобов'язання щодо організації, учасницею якої вона є, наголосив Мер.

Отруєння Навального: що відомо

20 серпня Навальний повертався до Москви з Томська, під час польоту йому стало зле, літак екстрено сів в Омську. Навального госпіталізували. Через два дні його евакуювали з Омська до німецької клініки Charite.

4 вересня стало відомо, що експерти Мюнхенського інституту фармакології і токсикології Збройних сил ФРН знайшли сліди отруйної речовини групи "Новачок" у крові, сечі та на шкірі Навального. Факт отруєння політика "Новачком" також підтвердили інші експерти. 10 вересня Навальний вийшов з коми.

1 жовтня в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel Навальний заявив, що за спробою його отруєння "Новачком" стоїть особисто президент РФ Володимир Путін. Він також повідомив, що має намір повернутися в Росію.

21 грудня Навальний заявив, що зателефонував своєму передбачуваному отруйнику, офіцеру ФСБ Костянтину Кудрявцеву і опублікував відео розмови з ним. За словами Навального, дзвінок Кудрявцеву було зроблено вранці 14 грудня - за кілька годин до публікації розслідування, в якому йшлося, що за його отруєнням стоїть група співробітників ФСБ.

Навальний зателефонував йому під виглядом помічника секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева і попросив його прояснити, що "пішло не так" з отруєнням у Томську.

У розмові офіцер ФСБ назвав операцію добре спланованою і пояснив невдачу збігом обставин. Він упевнений, що Навальний не вижив би, якби пілот не здійснив екстрену посадку в Омську, а лікарі швидкої допомоги не ввели б йому протиотруту. У ФСБ заявили, що розслідування Навального про нібито причетність співробітників спецслужби до його отруєння є провокацією.

22 грудня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Навального «манія величі і манія переслідування», а інформації про його отруєння немає.

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Автор: Інна Андаліцька