Прощавай, цивілізація: у Росії перед 9 травня повністю відключили мобільний інтернет

У Москві та інших великих містах РФ почалися масштабні відключення мобільного інтернету. Місцева влада пояснює населенню, що це робиться "з метою безпеки" на період святкування "Дня перемоги".

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що оператори розсилають мешканцям Москви та Санкт-Петербурга повідомлення про тимчасові обмеження у роботі мобільного інтернету та ЗМІ. Передбачається, що така ситуація зберігатиметься з 5 по 9 травня.

За даними сервісів Downdetector і "Сбой.рф", сплеск скарг почався близько 08:00 5 травня. Перебої зафіксували у користувачів операторів МТС, Т2, "Мегафон", "Білайн і Yota", причому у Т2 про проблеми також повідомляють мешканці Підмосков'я.

Оператори мобільного зв'язку вже почали розсилати відповідні повідомлення абонентам. У них абонентам рекомендують користуватися Wi-Fi та вмикати VoLTE.

За словами незадоволених росіян, не працюють навіть сайти з так званих "білих списків", доступ до яких обіцяли зберігати під час відключень. До них відносяться держпослуги, пошукова система Яндекс і російські соцмережі.

У Москві та Петербурзі вже не вперше відключають мобільний інтернет перед 9 травня, зв'язок зникав і торік. Російська влада тоді заявила, що "так і потрібно" і проблеми пов'язані з підготовкою та проведенням параду Перемоги.

Нагадаємо, після вторгнення в Україну у 2022 році російська влада посилила контроль над інтернет-простором. Зокрема, були заблоковані Facebook, Instagram, Discord та низка інших популярних ресурсів. Також влада масово видаляє VPN-сервіси та штрафує за їх використання.

У липні 2025 року в Росії запустили нову платформу – месенджер Max від компанії VK, який нагадує китайський WeChat. Додаток має доступ до мікрофона, камери, геолокації, контактів і файлів користувача, ба більше, він контролюється спецслужбами.

Пізніше влада зобов'язала попередньо встановлювати Max на всі нові пристрої, що продаються в Росії. Державні службовці, вчителі та студенти повинні користуватися цією платформою.

