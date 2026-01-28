Ключові представники США не приїдуть на наступний раунд переговорів України та РФ

Американці сподіваються, що росіяни з українцями зможуть поговорити і без посередництва США.

Наступний раунд переговорів щодо припинення війни в Україні пройде без ключових переговірників від США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Про це повідомляє Reuters із посиланням на державного секретаря США Марко Рубіо.

За його словами територіальні питання щодо контролю над Донецькою областю залишаються пунктом, який все ще потребує узгодження для припинення війни, заявив Марко Рубіо, назвавши це питання "дуже складним".

"Була зустріч наприкінці минулого тижня в ОАЕ, яка, як на мене, вперше за багато років мала тристоронній характер і включала присутність США. Там були Джаред та Стів Вудкофф, а також представники Росії та України. Планувалося продовжити переговори з цього питання цього тижня вже в двосторонньому форматі. Можливо, буде присутність США, але це будуть не Стів і Джаред", - заявив він.

Переговори України та Росії: останні новини

Як писав УНІАН, у Кремлі назвали прогресом на шляху до миру сам факт початку тристоронніх переговорів, оскільки на експертному рівні вже обговорюється широкий спектр складних питань, пов’язаних із врегулюванням. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков наголосив, що прямі контакти вже розпочалися, домовленості про продовження переговорів досягнуто, і робота в цьому форматі триватиме.

У Кремлі також заявили, що запрошують президента України Володимира Зеленського на зустріч із Володимиром Путіним у Москві, обіцяючи гарантії безпеки та належні умови. За словами помічника президента РФ Юрія Ушакова, тема можливих прямих переговорів президентів обговорювалася під час телефонних розмов Путіна з Трампом.

