Спецпредставник Путіна вже покинув США.

Спецпосланець Кремля Кирило Дмитрієв покинув Маямі, де відбувалися перемовини делегацій США та України. Після свого візиту він не надав жодних коментарів, однак заявив, що наступна зустріч має відбутися у Москві. Про це він написав у своєму дописі в соцмережі X.

"Дякую, Маямі. Наступного разу: Москва", - зазначив Дмитрієв.

Пізніше росЗМІ повідомили, що спецпредставник РФ відлетів із Маямі.

Переговори у Маямі - останні новини

Як писав УНІАН, 21 грудня США закінчили 3-денні переговори з Україною у Флориді. Спецпредставник президента США Стів Віткофф розповів, що основна увага (під час окремої зустрічі у форматі США-Україна) була приділена чотирьом ключовим документам.

"Україна залишається повністю відданою досягненню справедливого та сталого миру. Наш спільний пріоритет - зупинити загибель людей, забезпечити гарантовану безпеку та створити умови для відновлення, стабільності та довгострокового процвітання України", - наголосив він.

Водночас The Associated Press писало, що Трамп знову підключив зятя до переговорів, намагаючись врятувати мирний план щодо України. За словами журналістів, Джаред Кушнер, який має дипломатичний досвід, доповнює переговорний стиль Віткоффа і здатний подолати "здавалося б, нерозв'язні розбіжності".

Також Кушнера вважають більш авторитетним перемовником, ніж Віткоффа, якого багато українських і європейських чиновників розглядають як "надмірно поступливого російським інтересам".

