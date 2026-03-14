Прем'єр-міністр Бельгії закликав ЄС 'домовитися' з Росією для закінчення війни в Україні

Європейський Союз наразі не може змусити Росію поступитися та має отримати мандат від своїх країн-членів для ведення переговорів з Москвою. Про це заявив премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер, передає Le Monde.

"Оскільки ми не можемо погрожувати [Володимиру] Путіну, відправляючи зброю в Україну, і не можемо економічно задушити його без підтримки США, залишається лише один спосіб: укласти угоду", - наголосив він.

За словами політика, змусити Росію капітулювати можна лише за умови "100-відсоткової підтримки з боку США"

Відео дня

"Але вони (американці - УНІАН) зовсім не на боці України. Іноді мені здається, що вони ближчі до Путіна, ніж до [Володимира] Зеленського. Без мандата на переговори в Москві ми не сидимо за столом переговорів, де американці будуть тиснути на Україну, щоб вона погодилася на угоду. І я вже можу сказати, що це буде погана угода для нас", - сказав Барт де Вевер.

У Le Monde нагадали, що кілька європейських лідерів, серед яких президент Франції Еммануель Макрон, нещодавно намагалися відновити контакти з російським диктатором, аби не дозволити Дональду Трампу самотужки намагатися досягти врегулювання конфлікту.

Але очільниця дипломатичного відомства ЄС Кая Каллас вважає, що країни Європи повинні спочатку дійти згоди між собою щодо того, чого вони очікують від РФ, перш ніж звертатися до її президента.

Водночас Німеччина також вимагає великої пильності щодо умов, які потрібно виконати для припинення бойових дій.

"Ми всі маємо усвідомлювати, що те, як ми припинимо цю війну в Європі, матиме тривалий вплив на наше життя та нашу роль у світі", - зазначив канцлер Фрідріх Мерц наприкінці лютого, вважаючи, що Росія "не перемагає" у цьому конфлікті.

Мирні переговори - останні новини

Раніше спеціальний представник США Стів Віткофф анонсував "додатковий прогрес" щодо мирних переговорів вже в найближчі тижні. За його словами, "під керівництвом президента ми продовжуємо досягати значущих результатів, працюючи над формулюванням мирної угоди, яка раз і назавжди покладе край війні".

"Ми дякуємо уряду Швейцарії за проведення цих переговорів та президенту Дональду Трампу за його лідерство у просуванні дипломатії до вирішення проблеми", - сказав Віткофф.

Водночас очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський пояснив, чому закінчення війни в Україні буде нескоро. Він вважає, що агресор має усвідомити, що припустився помилки.

"Цілком законно дати переговорам шанс. Зрештою, саме Україна має вирішити, що для неї є прийнятним. Але Путін і далі висуває максималістські вимоги - вимоги, на які Україна погодитися не може. Тож, попри надію й підтримку переговорів, моя твереза оцінка полягає в тому, що ми ще не близькі до миру", - зауважив Сікорський.

