Політик назвав атаку спробою втягнути Угорщину у війну.

Транспортування російської нафти до Угорщини знову зупинено через українську атаку по нафтоперекачувальній станції "Унеча" в Брянській області РФ, що входить до системи нафтопроводу "Дружба".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав це спробою втягнути Угорщину у війну, йдеться у дописі політика у фейсбуці.

За його словами, вночі Угорщина отримала звістку про те, що "нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському кордоні знову зазнав атаки – вже втретє за короткий проміжок часу", і що "транспортування нафти до Угорщини знову зупинено".

Відео дня

"Це ще один напад на енергетичну безпеку нашої країни. Ще одна спроба втягнути нас у війну. Це не спрацює! Ми й надалі всіма силами підтримуватимемо мирні зусилля та захищатимемо наші національні інтереси!" - заявив міністр.

Українські атаки по нафтоперекачувальній станції "Дружба"

Як повідомляв раніше УНІАН, у четвер, 21 серпня, виникла пожежа на нафтоперекачувальній станції "Унеча" в Брянській області після чергової атаки дронів. Це вже був другий за останній тиждень удар по об'єкту, перший стався 13 серпня. Попередня атака призвела до того, що Росія тимчасово припинила роботу магістралі, через що Угорщина кілька днів не отримувала нафти.

Раніше БПЛА повністю зупинили нафтопровід завдяки удару 14 полку Сил безпілотних систем Збройних сил України по нафтоперекачувальній станції "Микільське", що розташована в Тамбовській області РФ.

Після другого удару по нафтопроводу Сіярто накинувся на Україну через те, що Угорщина залишилась без російської нафти. Він назвав атаку "обурливою та неприйнятною", ба більше, звинуватив Брюссель та Київ у спробах "втягнути Угорщину у війну в Україні".

Вас також можуть зацікавити новини: