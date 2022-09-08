Важливіше заяв про тероризм є те, скільки зброї США нададуть Україні для протистояння російському вторгненню, вважає експерт.

Визнання Росії країною-спонсором тероризму Сполученими Штатами призвело б до необхідності вводити санкції проти союзників Вашингтона.

Таку думку висловив російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі телеканалу Freedom.

"Американці дуже серйозно ставляться до законів. Якби РФ була оголошена терористом, за законами вони б завтра повинні були б накладати санкції на своїх союзників - Францію і Німеччину. Які, попри всі санкції, мають широкий об'єм економічних відносин із Росією. Також санкції очевидні проти Індії та Китаю за торгівлю з державою-терористом. На це Байден не готовий", - сказав Піонтковський.

Він нагадав, як Байден, який надає великого значення відносинам із союзниками, блокував санкції проти "Північного потоку-2", щоб не псувати стосунки з тодішнім канцлером Ангелою Меркель.

Піонтковський також зазначив, що важливіше заяв про тероризм є те, скільки зброї США нададуть Україні для протистояння російському вторгненню.

Визнання Росії країною-спонсором тероризму

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден під час прес-конференції в Білому домі заявив, що Росію не потрібно визнавати країною-спонсором тероризму.

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр пізніше пояснив, що Вашингтон не вважає ефективною пропозицію України внести Росію в американський список країн-спонсорів тероризму. За її словами, це може призвести до затримки експорту продовольства і поставити під загрозу операції з перевезення товарів Чорним морем.

Нагадаємо, 3 травня до Конгресу США звернулася Верховна рада України із проханням визнати Росію країною-спонсором тероризму.

27 липня Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, яка закликає Державний департамент визнати Росію такою державою.

Як повідомляв Politico, у Вашингтоні побоюються, що включення Росії до списку держав-спонсорів тероризму може поставити під загрозу угоду про дозвіл зерновим суднам залишати українські порти.

Крім того, країни з цього списку підпадають під санкції, через які громадяни США можуть бути позбавлені можливості участі в ділових відносинах в цих країнах.

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