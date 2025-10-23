Держсекретар прем'єр-міністра Угорщини назвав заяву польського міністра "безвідповідальною".

В Угорщині відреагували на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, у якій він висловив сподівання, що Україна знищить нафтогін "Дружба".

Держсекретар прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з питань міжнародних комунікацій та зв'язків Золтан Ковач назвав заяву Сікорського "безвідповідальною" і "шокуючою" та звинуватив польського міністра в тому, що він "ставить під загрозу історичну польсько-угорську дружбу та угорську енергетичну безпеку".

"Своєю безвідповідальною заявою він ставить під загрозу історичну польсько-угорську дружбу та угорську енергетичну безпеку. Підірвання нафтопроводу наблизить нас не до миру, а до ескалації війни. Ми цього не допустимо", - написав Ковач у фейсбуці.

Суперечка польського і угорського міністрів через Україну

Як повідомляв раніше УНІАН, 21 жовтня Сікорський заявив, що Польща може заарештувати російського диктатора Володимира Путіна, якщо він полетить через її повітряний простір у Будапешт. Мовляв, Польщі, ймовірно, доведеться виконати міжнародний ордер на арешт. "Я не можу гарантувати, що незалежний польський суд не накаже уряду супроводжувати такий літак для передачі підозрюваного суду в Гаазі", - сказав Сікорський.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відреагував на цю заяву. У соцмережі Х він ретвітнув новину з цитатою Сікорського і супроводив її таким коментарем: "Чи говорить Радослав Сікорський про незалежний суд, який за наказом прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска відмовився екстрадувати терориста, який підірвав трубопровід "Північний потік 2"?".

В МЗС Польщі жорстко висміяли скарги Угорщини на Україну. Сікорський під заявою Сіярто написав, що пишається рішенням польського суду, який постановив, що саботаж проти об’єктів агресора не є злочином.

"Більше того, я сподіваюся, що ваш хоробрий співвітчизник, майор Мадяр, нарешті зможе вивести з ладу нафтопровід, який живить військову машину Путіна, і ви будете отримувати собі нафту через Хорватію", – зазначив польський дипломат.

