Помилка на $20 млн: нафтове судно ВМС США сіло на мілину за наказом, - BI

Капітан USNS Big Horn обрав короткий, але небезпечний шлях, ігноруючи безпечний маршрут та навігаційні сигнали.

USNS Big Horn, паливозаправне судно ВМС США, сіло на мілину в північній частині Аравійського моря після того, як його капітан вирішив скоротити маршрут до порту Дукм в Омані, обравши небезпечний прохід через мілководдя замість безпечнішого, але довшого шляху, пише Business Insider.

За даними розслідування командування ВМС, інцидент стався 23 вересня 2024 року через "серію поганих рішень, недотримання процедур та неправильну оцінку ризиків". Капітан та вахтові не підготувалися до скороченого маршруту та ігнорували навігаційні сповіщення, які могли б запобігти катастрофі.

Під час проходження через небезпечний прохід Дукм А судно рухалося зі швидкістю 17–18 вузлів. Попередження системи безпеки та фатометр ігнорувалися, а на містку грала музика, що відволікало екіпаж.

Наслідки та збитки

USNS Big Horn зазнав серйозних пошкоджень корпусу, внутрішніх конструкцій, лівого гвинта та керма. Витрати на відновлення та буксирування перевищили 20 млн доларів, включаючи:

7,5 млн доларів – буксирування;

8,6 млн доларів – послуги в Омані;

1,9 млн доларів – розвантаження палива;

2,4 млн доларів – додаткові витрати у США.

Слідчі ВМС заявили, що посадка на мілину була "помилкою, якої можна було уникнути". Було рекомендовано вжити адміністративних або дисциплінарних заходів щодо капітана та кількох офіцерів, хоча вони досі працюють на судні. Командування повідомляє, що рішення щодо їхніх посад перебуває на розгляді, проте подробиці залишаються конфіденційними.

Ризикований вибір

Перед інцидентом штурман пропонував безпечніший, глибоководний маршрут, але капітан вирішив скоротити шлях. Під час руху судно кілька разів вібрувало і вдарялося об морське дно, перш ніж остаточно сіло на мілину. Розслідування встановило, що офіцери містка не усвідомлювали, що рухаються в обмежених водах, і не провели обов’язковий навігаційний інструктаж.

